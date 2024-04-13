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霹靂舞》楊加力Red Bull BC One完成二連霸 吳定杰奪冠寫紀錄

2024/04/13 21:24

吳定杰是Red Bull BC One B-Boy最年輕冠軍得主。（Red Bull提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕被視為霹靂舞界「超級盃」的 Red Bull BC One，今下午於台北CORNER MAX舉辦台灣大賽，最終由B-Girl Jia Li（楊加力）完成二連霸，而年僅17歲的 B-Boy Jasper（吳定杰）成為台灣史上最年輕的Red Bull BC One 冠軍，他們將代表台灣前往巴西，爭取在12月7日於里約熱內盧舉行的Red Bull BC One 世界總決賽的最終席次。

去年台灣大賽的女子組冠軍楊加力一路過關斬將，對上第四次參加 Red Bull BC One 台灣大賽、來自 Gearz Crew 的B-Girl Stitch，2人在用盡全力大戰三回合後， 楊加力靠著流暢性、地板招數與音樂詮釋上的多樣變化獲得評審青睞勝出，強勢取得 Red Bull BC One B-Girl 冠軍二連霸。

楊加力表示：「去年獲得冠軍後做了很多基本功的練習，今天就是盡力發揮好自己的狀態、跟不同的好手同場過招。今天是一個重要的里程碑，在這個階段期許自己好好發揮能量，年底代表台灣到巴西繼續與世界各地的舞者交流。」

至於吳定杰在全場的歡呼聲下 持續展現創意與舞蹈技術，獲得評審的肯定，成為Red Bull BC One 台灣史上最年輕的B-Boy冠軍，他說，「Red Bull BC One 的World Final 一直是我的夢想舞台，希望到巴西為台灣爭光。感謝家人、老師，我真的很幸運，這 7、8年間自學之外就是訓練，努力有訓練成效。」

楊加力在Red Bull BC One B-girl完成二連霸。（Red Bull提供）

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