MLB》上季摘國聯雙冠王的勇士「K博士」 今年投2場就動刀報銷

〔體育中心/綜合報導〕勇士強投「K博士」史崔德(Spencer Strider)右手肘受傷,球團今天宣布史崔德動手術,賽季宣告提前報銷,這也讓勇士先發輪值少了一名王牌等級的投手。

勇士球團表示,史崔德昨天接受內部支撐手術(Internal brace),修復他的右手肘尺側副韌帶,由知名骨科醫生Keith Meister動刀,史崔德將缺陣2024年賽季剩餘的比賽。

現年25歲的史崔德上季先發32場,交出20勝、單季281次三振,勇奪國家聯盟投手雙冠王,去年共投186.2局,防禦率為3.86。

本季僅先發2場,史崔德就傳出傷情,防禦率高達7.00,共投9局失7分,防禦率是偏高的7,被打擊率為2成70。

史崔德前一場4月5日先發面對響尾蛇之戰,他只投4局失5分,無關勝敗。史崔德當天的速球平均速度為95.9英里,比2023年的平均97.2英里還慢。

