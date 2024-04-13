HBL乙級》開南高中不敵建國中學 仍奪下隊史首座冠軍

開南高中今天不敵建國中學，靠著對戰勝負分優勢，仍勇奪隊史首座乙級冠軍金盃。（主辦單位提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕開南高中今天在HBL高中籃球乙級聯賽最終戰以63：64不敵建國中學，但3隊在4強決賽的戰績同為2勝1負的情況下，靠著對戰勝負分優勢，仍勇奪隊史首座乙級冠軍金盃，同時粉碎建中的三連霸美夢。

男子組乙級8強分別有開南高中、建國中學、慧燈中學、台東高中、彰化高中、高師附中、醒吾高中及嘉義高中，分成2組對戰，前2名晉級4強決賽。

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依照賽制，第一輪交手過的成績會保留至4強決賽，開南以4連勝之姿挺進今天的最終戰，且對上4強隊伍的高師大、彰化高中都是大比分勝出，今天對建中贏球就能以全勝之姿封王，但落敗的話，也保有先前累積的勝分優勢，只要輸分不超過13分就能奪冠。

開南今與建中一路廝殺到最後讀秒階段，打成63：63平手，建中靠著陳東昇在最後10秒的兩罰一中超前比分，終場以64：63帶走勝利，在4強決賽與開南、高師附中同為2勝1敗，但開南在對戰勝負分佔優勢，因此成為最後的乙級決賽王者。

至於女子組部分，四維高中今天在4強決賽以51：48力退桃市陽明高中，以5連勝之姿封后，也是隊史的首座冠軍。

開南高中今天不敵建國中學，靠著對戰勝負分優勢，仍勇奪隊史首座乙級冠軍金盃。（主辦單位提供）

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