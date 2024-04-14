MLB》沒有水原一平後走出舒適圈 道奇隊友談大谷翔平最大變化

大谷翔平。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平的前任翻譯水原一平盜取帳戶償還賭債事件，盜取金額高達1600萬美元（約新台幣5.2億），東窗事發也遭球團開除。外媒發現大谷翔平在沒有水原的情況下逐漸走出舒適圈，與隊友的對話和互動變得更多了。

大谷翔平已經逐漸習慣沒有水原一平在旁翻譯的日子，在沒有翻譯的情況下，他也常在場邊用手勢和英文與隊友討論對戰投手的策略。對此，馬恩西（Max Muncy）接受《ESPN》採訪稱讚大谷很懂棒球，他也嘗試盡量不使用翻譯，與隊友進行交談，可能目前還會有些阻礙，但大家的共通語言就是棒球，這對他來說比溝通更加容易。

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與大谷交情不錯的隊友赫南德茲（Teoscar Hernandez）認為，只有大谷翔平知道自己的內心感受，但他都沒有表現出來，這樣的表現十分專業，儘管場外有許多事情要處理，他仍全神貫注地幫助球隊贏球。

《ESPN》報導指出，更有道奇球員表示，用道奇編成部選手育成和能力開發的主任艾爾頓（Will Ireton）暫代大谷翻譯後，因為他有其他職務在身，無法時常陪伴大谷，這也讓隊友更有機會去接近他，奧特曼（James Outman）說最近常常與大谷討論打擊策略，因為同為左打者，對投手的看法有些相似的地方，他也大讚大谷翔平的宰制力，「有時候覺得比賽對他來說太容易了，雖然我們都是棒球員，但他是屬於非常有天賦的那一種。」

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