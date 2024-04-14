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MLB》近3場一局爆今卻單局灌7分勝遊騎兵 太空人締123年罕見紀錄

2024/04/14 08:21

太空人今天在主場擊敗遊騎兵。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天在主場迎戰遊騎兵，7局下滿壘後灌進7分鎖定勝局，太空人終場以9：2大勝，終結在主場對戰遊騎兵的6連敗，太空人也寫下一項大聯盟罕見紀錄。

30歲太空人先發右投布蘭柯（Ronel Blanco）首局就有狀況，2人出局後連續投出2次四壞球保送，之後接連被史密斯（Josh Smith）和朗福德（Wyatt Langford）敲出安打失掉2分。太空人在4局下開始反擊，塔克（Kyle Tucker）在滿壘棒打希尼（Andrew Heaney），敲出中外野二壘安打一舉掃回2分扳平戰局。

布蘭柯度過首局之後就逐漸回穩，繳出6局失2分的優質先發，另有5次三振和3次保送。太空人在7局下打擊大爆發，單局出現7支安打，卡拉提尼（Victor Caratini）在滿壘打回超前分，「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）和塔克則是敲安打貢獻2打點，太空人單局灌進7分帶走勝利。

太空人此役狂掃14支安打，艾圖維繳出3安猛打賞，進帳2分打點，塔克則是單場雙安貢獻3打點，太空人近3場分別被皇家和遊騎兵單局攻下至少6分，但下一場卻能單局攻下至少6分打爆對手，太空人成為自1901克利夫蘭野馬（守護者前身）之後唯二締造這項罕見紀錄的球隊。

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