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MLB》鄧愷威無緣登板！ 巨人5轟超狂「全壘打戰術」擊潰光芒（影音）

2024/04/14 07:54

巨人擊潰光芒。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人今日火力大爆發，全場敲出5發全壘打，靠著「全壘打戰術」以11：2擊潰光芒，而台灣好手鄧愷威無緣登板。

巨人首局就藉由康佛托（Michael Conforto）的適時二壘安打先馳得點，接著在比賽中段火力四射，4到7局都有分數進帳，合計灌進9分拉開差距，一舉奠定勝基，9上巨人攻勢再起，查普曼（Matt Chapman）敲出陽春砲添加保險分，最終以9分之差痛宰光芒。

巨人砲聲隆隆，打線狂敲13支安打、其中有5發全壘打，艾斯查德（Thairo Estrada）敲出雙響砲，全場貢獻3安3打點，小魏德（LaMonte Wade Jr.）、索勒（Jorge Soler）以及查普曼各敲1轟。

巨人強投韋伯（Logan Webb）主投7局退場，被敲6支安打，失1分責失，送出4次三振，用優質先發表現摘下本季首勝、賽後防禦率3.80。

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