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NBA》「斑馬」明最終戰不上場 新秀賽季數據寫30年首見紀錄！

2024/04/14 09:04

溫班亞瑪。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天馬刺隊官方證實狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）將不會出戰明天的例行賽最終戰，也代表著他的新秀賽季在昨天擊敗金塊後正式結束。

溫班亞馬本季出戰71場，繳出場均數據21.4分、10.6籃板、3.9助攻及全聯盟最高3.6阻攻的全能數據，昨天在高水準的34分、12籃板、5助攻、2阻攻帶領下幫助馬刺從23分落後逆轉擊敗衛冕軍金塊，對手總教練馬龍（Michael Malone）則表示，「有趣的是，當看著他帶著這麼多天賦進入聯盟，到現在一個賽季結束，就會發現他的成長如此之大。」

溫班亞瑪作為2023選秀會狀元，成為自1993-94賽季後，NBA史上第四位也是首位在新秀賽季就達成單季1500分、250助攻、250阻攻的球員，「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）達成5次、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）及馬刺隊學長羅賓森（David Robinson）各達成2次。

今年球隊戰績雖以21勝60敗與拓荒者並列西部爐主，溫班亞瑪表示，球隊正朝著正確道路前進，馬刺隊擁有巨大的潛力在之後的賽季成為有力的競爭者，而雖然溫班亞瑪的NBA的賽季已經畫下句點，不過他預計將參加今夏的2024巴黎奧運。

溫班亞瑪。（資料照，法新社）

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