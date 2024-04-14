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MLB》大都會尼莫托球助攻 皇家強打培瑞茲締生涯250轟里程碑

2024/04/14 08:54

培瑞茲連續兩場開轟，生涯250轟達陣。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕皇家33歲明星重砲培瑞茲（Salvador Perez）曾在2015年世界大賽率隊在花旗球場奪下隊史首冠並勇奪世界大賽MVP，近日再度回到大都會主場，培瑞茲連續兩場開轟，生涯250轟達陣，也助隊以11：7擊敗大都會，中止對手近期的2連勝。

培瑞茲此役5打數敲出2安打，進帳4分打點，他在4局上擊出384英呎的中外野深遠飛球，但尼莫（Brandon Nimmo）接球時不慎彈出場外，經重播輔助判決後判定是中外野2分彈，這是培瑞茲本季第4轟，也是生涯第250轟，培瑞茲成為大聯盟史上第12位締造250轟里程碑的捕手。

培瑞茲賽後受訪表示，完成這項里程碑對他來說有著很多意義，尤其是最後還贏球，「感謝上帝讓我繼續留在球場內，做我喜歡做的事情，希望能打更多的比賽。」

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