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足球》曼城主場高奏凱歌！ 大勝盧頓重返英超龍頭

2024/04/14 10:18

曼城重返龍頭。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕英超第32輪賽事，爭奪冠軍的曼城在主場迎戰面臨保級壓力的盧頓，盧頓開賽2分鐘就烏龍球導致落後，下半場又遭曼城連續破門，終場曼城以5：1輕鬆過關，重返龍頭寶座。

開賽兩分鐘，曼城在對方禁區取得機會多庫（Jeremy Doku）射門被擋下，球彈在空中哈蘭德（Erling Haaland）見狀使出凌空抽射，不料球剛好打到盧頓後衛的頭折射入網，隨後被判定成烏龍球，曼城取得領先。

兩邊沉寂許久直到下半場第64分鐘，科瓦西奇（Mateo Kovacic）接獲隊友阿瓦雷斯（Julian Alvarez）助攻在禁區邊緣抽射破門打開曼城攻勢，76分鐘，多庫禁區內盤繞遭犯規，哈蘭德罰球入網再下一城，曼城已領先3球。

曼城雖在81分鐘在禁區外發生失誤丟掉一球，不過今天表現絕佳的多庫又在87分鐘靠自己精彩的盤帶過人在禁區攻得第4分，90+3分鐘也助攻隊友加亞迪奧爾（Josko Gvardiol）完成破網得分。

曼城目前雖以73分積分排名英超第一，不過另外兩隻強敵，目前都有71分積分的兵工廠與利物浦都才將在今天踢本季第32場比賽，若兩隊都贏球，曼城又將跌至第三，而兵工廠今天將面對聯賽第四阿斯頓維拉，利物浦則要出戰水晶宮。

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