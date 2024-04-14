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MLB》強打索托本季第3轟出爐！ 洋基15戰12勝追平隊史最狂紀錄

2024/04/14 10:07

索托。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今日在雙重賽橫掃守護者，開季打出超狂12勝3敗表現，戰績勇冠全聯盟。

洋基在雙重賽首戰以3：2險勝，先發投手施密特（Clarke Schmidt）主投5局失2分（1責失），狂飆7次三振，摘下本季首勝。

來到雙重賽次戰，條紋軍首局就有攻勢，靠著瑞佐（Anthony Rizzo）的適時安打以及史坦頓（Giancarlo Stanton）滿壘選到保送，單局搶下2分先馳得點。

洋基4上攻勢再起，在2出局一三壘有人情況下，沃爾普（Anthony Volpe）敲出安打再下一城，接著強打索托（Juan Soto）夯出中外野3分砲，本季第3轟出爐，洋基鯨吞4分大局，奠定勝基。

洋基打線火力全開，5局上半追加2分保險分，先發投手波蒂特（Cody Poteet）繳出6局4K失1分好投，全隊投打俱佳，最終以8：2痛宰守護者。

洋基目前戰績12勝3敗，追平隊史開季前15戰最佳成績，過往條紋軍曾在1926、1943、1949、1987、1988、2003年達成開季15戰12勝壯舉。

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