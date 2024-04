MLB》強打索托本季第3轟出爐！ 洋基15戰12勝追平隊史最狂紀錄

索托。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基今日在雙重賽橫掃守護者,開季打出超狂12勝3敗表現,戰績勇冠全聯盟。

洋基在雙重賽首戰以3:2險勝,先發投手施密特(Clarke Schmidt)主投5局失2分(1責失),狂飆7次三振,摘下本季首勝。

來到雙重賽次戰,條紋軍首局就有攻勢,靠著瑞佐(Anthony Rizzo)的適時安打以及史坦頓(Giancarlo Stanton)滿壘選到保送,單局搶下2分先馳得點。

洋基4上攻勢再起,在2出局一三壘有人情況下,沃爾普(Anthony Volpe)敲出安打再下一城,接著強打索托(Juan Soto)夯出中外野3分砲,本季第3轟出爐,洋基鯨吞4分大局,奠定勝基。

洋基打線火力全開,5局上半追加2分保險分,先發投手波蒂特(Cody Poteet)繳出6局4K失1分好投,全隊投打俱佳,最終以8:2痛宰守護者。

洋基目前戰績12勝3敗,追平隊史開季前15戰最佳成績,過往條紋軍曾在1926、1943、1949、1987、1988、2003年達成開季15戰12勝壯舉。

JUAN SOTO WITH A THREE-RUN BLAST AND THE YANKEES HAVE TAKEN A 6-0 LEAD! pic.twitter.com/PTNeXTqoRh