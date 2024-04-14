MLB》史瓦伯首開轟猛打賞！ 卡斯泰拉諾斯再見安助費城人擊敗海盜

卡斯泰拉諾斯擊出再見安打。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日費城人主場迎戰強敵海盜，靠著史瓦伯（Kyle Schwarber）開轟全場猛打賞的表現，加上卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）9局下滿壘時的再見安，終場4：3取得系列賽第3戰勝利。

海盜隊第一局就有攻勢，雷諾斯（Bryan Reynolds）獲保送上壘後，三棒海耶斯（Ke'bryan hayes）面對第一球就敲出中右外野方向二壘安打，一壘跑者連過三個壘包攻得海盜第一分。

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Saturdays are for Schwarbombs pic.twitter.com/slL45fqlEX — Philadelphia Phillies （@Phillies） April 13, 2024

不過費城人不甘示弱，今天打指定打擊的史瓦伯面對海盜先發左投岡薩雷茲（Marco Gonzales）曲球，直接將球送過中外野大牆追平比數，接著透納（Trea Turner）二壘安打攻占得點圈，雖然後兩棒續遭到解決形成兩出局，不過卡斯泰拉諾斯游擊方向穿越安打仍送回壘上跑者形成超前分。

比賽來到5局上半，海盜一壘有人，擔任開路先鋒的克魯茲（Oneil Cruz）在球數0好2壞的情況下，一棒將92英哩伸卡球扛出左外野將比數改寫成3：2，這發全壘打對費城人先發投手特恩布爾（Spencer Turnbull）造成重傷害，隨後再投保送下場休息，今天僅投4局失3分。

7局下半費城人進攻，海盜換上投手查普曼（Aroldis Chapman）中繼，不過他面對史瓦伯投出保送，隨後靠著捕手漏球及推進攻佔三壘，前天有全壘打表現的波姆（Alec Bohm）適時安打送回追平分兩隊形成3：3。

平手局勢來到9局下半，史瓦伯再度敲安上壘，隨後透納面對赫南德茲（Jose Hernandez）滿球數選到保送，不料緊張局面投手竟發生暴投讓費城人攻佔二、三壘，一出局後雖海盜換投並故意四壞球保送波姆形成滿壘1出局，仍逃不過最後被卡斯泰拉諾斯擊出中外野深遠飛球形成再見安打結束比賽，終場費城人4：3取得系列賽第2場勝利。

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