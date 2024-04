MLB》鈴木誠也開轟相挺 今永昇太無責失好投奪勝成111年第5人

今永昇太。(今日美國)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕小熊日籍左投今永昇太今天先發對戰水手繳出5.1局零責失的好投,同胞鈴木誠敲出致勝全壘打,小熊終場以3:1擊敗水手,今永本季第2勝順利入袋。

小熊2局上先靠著霍納(Nico Hoerner)的高飛犧牲打先馳得點,但今永昇太下個半局也遭遇亂流,布許(Michael Busch)發生守備失誤,水手烏里耶斯(Luis Urias)擊出左外野二壘安打,打回追平分,也中斷了今永開季11.2局無失分的紀錄,不過這1分不算他的責失分,之後用三振及時止血。

日籍隊友鈴木誠也3局上就幫今永要回領先,從水手先發投手漢考克(Emerson Hancock)手中敲出左外野陽春砲,本季第3轟出爐,幫助小熊以2:1超前。這也是鈴木誠也此役4打數的唯一安打,另外吞下3次三振,打擊率降至2成91。

鈴木誠也。(今日美國)

今永在4局下再度出現危機,被敲2支安打形成一二壘有人1出局,所幸他及時回穩,用兩個飛球接殺抓到出局數,化解得點圈有人的危機。今永在6局下一上來就連續投出2次四壞球保送,解決賈佛(Mitch Garver)之後就退場,接手的小萊特(Mark Leiter Jr)也力保不失分。

今永昇太此役先發5.1局用90球,被敲5支安打失1分非責失分,另有4次三振和2次保送,防禦率仍是完美的0。今永生態也成為大聯盟自1913年以來,史上第5位達成生涯前3場至少投滿4局且零責失的投手。

布許和阿瑪雅(Miguel Amaya)分別在7、8兩局敲出陽春砲增添保險分,小熊終場就以4:1擊敗水手,中止近期的2連敗。繳出6局失2分優質先發的漢考克悲情吞下第2敗。

Seiya Suzuki puts the @Cubs up with a homer to left! pic.twitter.com/krs76eDqhO