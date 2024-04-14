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MLB》鈴木誠也開轟相挺 今永昇太無責失好投奪勝成111年第5人

2024/04/14 12:07

今永昇太。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍左投今永昇太今天先發對戰水手繳出5.1局零責失的好投，同胞鈴木誠敲出致勝全壘打，小熊終場以3：1擊敗水手，今永本季第2勝順利入袋。

小熊2局上先靠著霍納（Nico Hoerner）的高飛犧牲打先馳得點，但今永昇太下個半局也遭遇亂流，布許（Michael Busch）發生守備失誤，水手烏里耶斯（Luis Urias）擊出左外野二壘安打，打回追平分，也中斷了今永開季11.2局無失分的紀錄，不過這1分不算他的責失分，之後用三振及時止血。

日籍隊友鈴木誠也3局上就幫今永要回領先，從水手先發投手漢考克（Emerson Hancock）手中敲出左外野陽春砲，本季第3轟出爐，幫助小熊以2：1超前。這也是鈴木誠也此役4打數的唯一安打，另外吞下3次三振，打擊率降至2成91。

鈴木誠也。（今日美國）

今永在4局下再度出現危機，被敲2支安打形成一二壘有人1出局，所幸他及時回穩，用兩個飛球接殺抓到出局數，化解得點圈有人的危機。今永在6局下一上來就連續投出2次四壞球保送，解決賈佛（Mitch Garver）之後就退場，接手的小萊特（Mark Leiter Jr）也力保不失分。

今永昇太此役先發5.1局用90球，被敲5支安打失1分非責失分，另有4次三振和2次保送，防禦率仍是完美的0。今永生態也成為大聯盟自1913年以來，史上第5位達成生涯前3場至少投滿4局且零責失的投手。

布許和阿瑪雅（Miguel Amaya）分別在7、8兩局敲出陽春砲增添保險分，小熊終場就以4：1擊敗水手，中止近期的2連敗。繳出6局失2分優質先發的漢考克悲情吞下第2敗。

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