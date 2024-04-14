路跑》「香香馬」台新女子馬今火熱開跑 董家琪半馬封后

台新女子馬台北場今天開跑。（中華民國路跑協會提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2024台新女子路跑TAISHIN WOMEN RUN今在台北市政府市民廣場開跑，跑者頂著豔陽下完賽，最終董家琪以1小時23分39秒的成績率先衝線，在半程馬拉松封后，而陳美彤與余亭緣分別以1小時25分11秒及1小時26分17秒的成績位居二、三名位置。

AR （adidas runners）是adidas在全球發起的跑步社群，旨在透過app串連世界各地的跑者，讓所有adidas runners可以輕鬆自由的加入每個AR城市發起的活動，這次特別邀請到來自香港的教練華進，來台灣與AR TAIPEI的鄭子健教練帶領的配速團隊一起合作，幫助每個女孩能夠順利完賽。

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對於首次參與台灣的路跑賽事，華進表示：「當初聽到要找我來幫女孩們配速還真有點緊張，第一次在台灣參加路跑就體驗到什麼叫做連空氣都是香香的，很開心可以陪著大家一起在設定的時間內跑進終點，歡迎下次來香港參加我們AR活動。」

此外，松山霞海城隍廟在現場恭請到城隍爺、武財神、月老星君坐鎮，為參與活動的所有人員賜平安、賜財運、賜良緣，同時還準備點心、飲品和祈福小物要與現場信眾結緣，另外也為女孩們準備了Women專區，設置讓女孩們恢復美美的梳妝區及更衣室，提供編髮及美甲服務區，讓所有女孩女人都能享受女王體驗。

董家琪拿下半馬冠軍。（中華民國路跑協會提供）

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