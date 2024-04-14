晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》別叫我薪水小偷！天使78億明星重砲火力復甦 近4戰猛敲7安

2024/04/14 12:51

倫登。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使明星重砲倫登（Anthony Rendon）揮別開季低潮，近期手感開始升溫，連續2場比賽敲出雙安。

天使今日交手紅襪，擔任開路先鋒守三壘的倫登，分別在3上第二打席、5上第三打席擊出安打，其中3上敲安上壘後，靠著沃德（Taylor Ward）的2分彈回來得分，不過天使
此戰只攻下這2分，終場以2：7落敗。

倫登全場4打數敲2安，跑回1分，吞下1次三振，賽後打擊率上升至2成04，連續2場比賽有雙安演出。

倫登在2019年季後和天使簽下7年2.45億美元合約（約新台幣78億元），但近年大小傷勢不斷，表現不理想，遭球迷諷刺是「薪水小偷」。倫登今年開季曾陷入21打數0安打低潮，不過近期火力復甦，近4戰一共敲出7支安打，手感逐漸升溫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。