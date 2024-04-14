MLB》別叫我薪水小偷！天使78億明星重砲火力復甦 近4戰猛敲7安

倫登。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使明星重砲倫登（Anthony Rendon）揮別開季低潮，近期手感開始升溫，連續2場比賽敲出雙安。

天使今日交手紅襪，擔任開路先鋒守三壘的倫登，分別在3上第二打席、5上第三打席擊出安打，其中3上敲安上壘後，靠著沃德（Taylor Ward）的2分彈回來得分，不過天使

此戰只攻下這2分，終場以2：7落敗。

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倫登全場4打數敲2安，跑回1分，吞下1次三振，賽後打擊率上升至2成04，連續2場比賽有雙安演出。

倫登在2019年季後和天使簽下7年2.45億美元合約（約新台幣78億元），但近年大小傷勢不斷，表現不理想，遭球迷諷刺是「薪水小偷」。倫登今年開季曾陷入21打數0安打低潮，不過近期火力復甦，近4戰一共敲出7支安打，手感逐漸升溫。

Ward On Board

Taylor Ward Home Run

102.7 MPH 34° 407 Feet



Taylor Ward homers （5） on a fly ball to center field. Anthony Rendon scores.

76.3 MPH sweeper thrown by Cooper Criswell.



Angels 2 - Red Sox 6 Top 3rd

Credit: Ballys#Ward #Angels #GoHalos #LAAvsBOS pic.twitter.com/qQ2dF7dPOw — Anaheim Sports （@AnaheimSports1） April 13, 2024

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