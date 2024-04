MLB》別叫我薪水小偷！天使78億明星重砲火力復甦 近4戰猛敲7安

倫登。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使明星重砲倫登(Anthony Rendon)揮別開季低潮,近期手感開始升溫,連續2場比賽敲出雙安。

天使今日交手紅襪,擔任開路先鋒守三壘的倫登,分別在3上第二打席、5上第三打席擊出安打,其中3上敲安上壘後,靠著沃德(Taylor Ward)的2分彈回來得分,不過天使

此戰只攻下這2分,終場以2:7落敗。

倫登全場4打數敲2安,跑回1分,吞下1次三振,賽後打擊率上升至2成04,連續2場比賽有雙安演出。

倫登在2019年季後和天使簽下7年2.45億美元合約(約新台幣78億元),但近年大小傷勢不斷,表現不理想,遭球迷諷刺是「薪水小偷」。倫登今年開季曾陷入21打數0安打低潮,不過近期火力復甦,近4戰一共敲出7支安打,手感逐漸升溫。

