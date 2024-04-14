MLB》大谷翔平選2BB貢獻1打點！ 加碼本季第2盜率道奇止敗（影音）

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平今日火眼金睛選到2保送、貢獻1打點，並跑出本季第2盜，幫助道奇以5：2擊敗教士，終結2連敗。

此戰受到雨勢影響，延後2小時15分鐘才開賽。大谷翔平打第2棒DH，首打席連看4顆壞球獲得保送上壘，隨後展現快腿盜上二壘，本季第2盜出爐，3下第二打席同樣選到保送。

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道奇在4下靠著貝茲（Mookie Betts）的適時安打先馳得點，接著大谷在2出局二三壘有人時上場，但敲出三壘界外飛球出局，未能幫助球隊多添分數。

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

道奇先發投手史東（Gavin Stone）前5局表現完美，讓教士打線15上15下，可惜在6上遇亂流，單局被敲出3安、投出1保送，失掉1分，完全比賽、無安打都破功。

雙方1：1平手進入6局下半，道奇攻勢再起，拉克斯（Gavin Lux）和貝茲分別敲出帶有1分打點的安打，隨後大谷翔平敲出中外野深遠飛球，形成高飛犧牲打，道奇灌進3分大局。

教士7上展開反撲，靠著金河成、韋德（Tyler Wade）的安打串聯追回1分，也把史東打退場，不過道奇牛棚成功止血，未再多掉分數。史東主投6.2局掉2分，飆出4K，投出優質先發。

道奇7下靠著馬恩西（Max Muncy）敲出高飛犧牲打再添1分，之後牛棚力保不失，最終以5：2擊敗教士。

大谷翔平8下擊出右外野深遠飛球出局，全場2打數無安打，中斷連8戰敲安，選到2保送，進帳1分打點，賽後打擊率為0.343。

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