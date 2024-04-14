中職》如何將3洋投效益最大化 富邦教練團苦思許久

富邦悍將總教練陳金鋒。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕揮別上周對台鋼雄鷹先發3.1局失5分的陰霾，富邦悍將江國豪昨對樂天桃猿先發7局只失1分，也獲得總教練陳金鋒讚賞， 「表現得很好。」

鋒總說，江國豪上週投得比較辛苦，昨天慢穩定下來，拉長投球局數減輕牛棚負擔，對球隊幫助不小，「之前國豪會出現一局突然有狀況導致大量失分，昨天雖然也有狀況，但他可以有效止住，我覺得很好，希望可以繼續保持下去。」

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悍將洋投布藍登來台兩場先發都被打爆，目前在二軍調整，昨他在二軍對台鋼雄鷹先發6.1局被敲3安無失分，飆出6次三振，鋒總指出，近期布藍登有機會上一軍，與羅戈、戈威士輪替投1休4。

悍將投手教練郭勇志解釋，富藍戈放在牛棚不動，羅戈、戈威士、布藍登3名洋投輪流一、二軍升降，「這是我們教練團花了很多時間思考、討論出來的結果，希望能將3人效益最大化。」

目前黃保羅還在二軍，江少慶養傷，一軍先發輪值僅2名土投江國豪和陳仕朋，因應接下來單週5戰，所以鋒總才會說讓洋將投1休4。

郭勇志表示，由於接下來有好幾次會遇到5連戰，這也是以往少見的密集賽程，確實有可能啟動洋將投1休4計畫，就是按照計畫走。

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