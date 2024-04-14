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MLB》火爆板凳清空衝突！ 大谷翔平搞怪表情超吸睛（影音）

2024/04/14 14:51

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今與教士之戰打得火熱，5局上半爆發板凳清空衝突，大谷翔平的搞怪表情成為焦點。

5局上半教士隊普洛法（Jurickson Profar）打擊時，在球數0好1壞下，道奇先發投手史東（Gavin Stone）投出一顆內角近身球，普洛法嘴裡唸唸有詞怒瞪史東，接著與道奇捕手史密斯（Will Smith）發生口角衝突，雙方一觸即發板凳清空在本壘前對峙，所幸衝突並未擴大，兩隊很快平息怒火。

值得一提的是，大谷翔平也有來到場上聲援隊友，這是他加入道奇後首次遭遇板凳清空，大谷一派輕鬆的做出搞怪表情，全被鏡頭捕捉，成為討論焦點，也有網友指出，大谷似乎是對著教士日籍投手松井裕樹微笑。

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