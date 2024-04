MLB》火爆板凳清空衝突！ 大谷翔平搞怪表情超吸睛（影音）

Shohei Ohtani keeping the mood light after the Dodgers, Padres benches clear pic.twitter.com/kRnUIHdUOq

〔體育中心/綜合報導〕道奇今與教士之戰打得火熱,5局上半爆發板凳清空衝突,大谷翔平的搞怪表情成為焦點。

5局上半教士隊普洛法(Jurickson Profar)打擊時,在球數0好1壞下,道奇先發投手史東(Gavin Stone)投出一顆內角近身球,普洛法嘴裡唸唸有詞怒瞪史東,接著與道奇捕手史密斯(Will Smith)發生口角衝突,雙方一觸即發板凳清空在本壘前對峙,所幸衝突並未擴大,兩隊很快平息怒火。

值得一提的是,大谷翔平也有來到場上聲援隊友,這是他加入道奇後首次遭遇板凳清空,大谷一派輕鬆的做出搞怪表情,全被鏡頭捕捉,成為討論焦點,也有網友指出,大谷似乎是對著教士日籍投手松井裕樹微笑。

The benches clear in LA after Jurickson Profar took exception to this inside pitch pic.twitter.com/fKbFiLyD3o