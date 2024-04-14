中職》「現階段不適合守內野」 林子偉親自說明原因

樂天桃猿林子偉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕昨天新莊富邦悍將對樂天桃猿之戰，6局下悍將進攻一出局壘上沒人，范國宸擊出中外野方向強勁飛球，中外野手林子偉向前衝又停頓一下，球落地再滾到全壘打牆邊，范國宸趁勢一溜煙衝上三壘，紀錄為一壘安打加上林子偉接球失誤。

談到昨天中外野守備瑕疵，林子偉表示，那一球想拚，但又立即意識到雙方只差1分，想說「啊！不要！」，打算放掉不拚，讓球落在眼前就好，但已經來不及了，一時猶豫導致失誤，「那一球是記一壘安打和失誤，不過記失誤也好啦，不算投手的自責分，那是我的錯。」

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林子偉坦言，外野對他來說不是最好的守備位置，畢竟他還是「內野底」，平常也沒有練習外野守備，突然在球季中練外野，要趕快抓比賽感覺和傳球距離，需要一點時間。

林子偉上一軍之後守過游擊和外野，去年也有守二壘，目前定位是工具人，今天他擔任先發中外野手、打第2棒。林子偉說，當工具人沒關係，有比賽就好了，現在其實還在慢慢摸索外野守備。

會想以內野守備為主嗎？ 林子偉說，「當然啊！我還是希望守內野為主，但以球隊的作戰、戰術為主，只是現階段我守內野比較不適合，因為左手腕關節還是有一點不舒服，如果盜壘衝撞就會有再受傷的風險。」

事實上，去年林子偉左手腕就有傷勢，但他依舊帶傷上陣，今年因此影響春訓調整步調，他坦言，左手腕的傷還沒完全復原，打擊時最擔心要揮不揮的狀況，當下對左手腕很傷，會感到不舒服。

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