晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

籃球》政大在南澳舉辦公益籃球營看到「小游艾喆」 波波卡最受歡迎

2024/04/14 14:29

政大前進南澳舉辦公益籃球營，波波卡最受歡迎。（政大雄鷹提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕UBA四連霸球隊政大雄鷹赴宜蘭縣南澳鄉南澳國小，首度舉辦公益籃球營，波波卡大受籃球營小學員歡迎，徐得祈說，希望南澳學弟妹享受雄鷹籃球、雄鷹隊友也享受這兩天的南澳公益行。

政大雄鷹籃球隊總監孫秉宏笑說，「來這裡看到也會背後傳球的『小游艾喆』！這裡的孩子真的都很會打籃球，女生也很厲害！」首屆籃球營選在南澳舉辦，除了因為雄鷹球員游艾喆、莊朝勝、徐得祈都出自南澳，「希望多一點在地連結」。最新公告的獨招榜單，林恩宇、馬駿颿也都是出自南澳，未來若報到，將成為政大雄鷹生力軍。

首屆政大雄鷹公益籃球營，由政大雄鷹籃球隊主辦、久周資本事業有限公司承辦，善耕365基金會及南澳國小協辦。所有學員都能獲贈雙面各印有NCCU和雄鷹的特製球衣、連霸束口袋和環保水壺。原本有50名南澳國小學童報名參加，這兩天有東澳國小及金洋國小學童10餘人也主動「慕名而來」現場，教練團也欣然接受，讓愛籃球的孩子都能一起加入學習，共度這個充滿歡笑和汗水的周末上午。

雄鷹助理教練黃子軒及球員徐得祈、鄒子羲、林子皓、廖本謙等大一生擔任籃球營教練，就讀政大創新國際學院學士班、身高都超過205公分的塞內加爾外籍生波波卡和莫斯塔發，是最受孩子歡迎的孩子王，身邊總圍繞著滿滿好奇心的孩子。

東澳國小射箭隊的蕭世恩也來參加籃球營，升國中他準備轉戰籃球隊，他說，「這是我第一次看到波波卡，我最喜歡他，以後想跟他一樣壯！」也有孩子早就看過多遍UBA賽事轉播，「波波卡灌籃超帥的！」金洋國小三年級葉柏霖身高150公分，因為打籃球瘦了10公斤，現在體重約60公斤左右，他笑說，「來這裡學到很多以前沒學過的技術，以後我要繼續打籃球、打到NBA！」

今夏將畢業的游艾喆，13日還穿上「東澳教會」球衣，率下月即將參加全國泰雅族運動會的隊友，在南澳高中球場，與政大雄鷹隊友打了一場交流賽。游艾喆說，在政大四年留下許多美好回憶，未來也會持續迎接挑戰。政大雄鷹籃球隊領隊姜豐年與政大校長李蔡彥，周六也都前往東澳，鼓勵並祝福政大雄鷹今年的應屆畢業生。

政大前進南澳舉辦公益籃球營。（政大雄鷹提供）

政大前進南澳舉辦公益籃球營。（政大雄鷹提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。