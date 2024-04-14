籃球》政大在南澳舉辦公益籃球營看到「小游艾喆」 波波卡最受歡迎

政大前進南澳舉辦公益籃球營，波波卡最受歡迎。（政大雄鷹提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕UBA四連霸球隊政大雄鷹赴宜蘭縣南澳鄉南澳國小，首度舉辦公益籃球營，波波卡大受籃球營小學員歡迎，徐得祈說，希望南澳學弟妹享受雄鷹籃球、雄鷹隊友也享受這兩天的南澳公益行。

政大雄鷹籃球隊總監孫秉宏笑說，「來這裡看到也會背後傳球的『小游艾喆』！這裡的孩子真的都很會打籃球，女生也很厲害！」首屆籃球營選在南澳舉辦，除了因為雄鷹球員游艾喆、莊朝勝、徐得祈都出自南澳，「希望多一點在地連結」。最新公告的獨招榜單，林恩宇、馬駿颿也都是出自南澳，未來若報到，將成為政大雄鷹生力軍。

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首屆政大雄鷹公益籃球營，由政大雄鷹籃球隊主辦、久周資本事業有限公司承辦，善耕365基金會及南澳國小協辦。所有學員都能獲贈雙面各印有NCCU和雄鷹的特製球衣、連霸束口袋和環保水壺。原本有50名南澳國小學童報名參加，這兩天有東澳國小及金洋國小學童10餘人也主動「慕名而來」現場，教練團也欣然接受，讓愛籃球的孩子都能一起加入學習，共度這個充滿歡笑和汗水的周末上午。

雄鷹助理教練黃子軒及球員徐得祈、鄒子羲、林子皓、廖本謙等大一生擔任籃球營教練，就讀政大創新國際學院學士班、身高都超過205公分的塞內加爾外籍生波波卡和莫斯塔發，是最受孩子歡迎的孩子王，身邊總圍繞著滿滿好奇心的孩子。

東澳國小射箭隊的蕭世恩也來參加籃球營，升國中他準備轉戰籃球隊，他說，「這是我第一次看到波波卡，我最喜歡他，以後想跟他一樣壯！」也有孩子早就看過多遍UBA賽事轉播，「波波卡灌籃超帥的！」金洋國小三年級葉柏霖身高150公分，因為打籃球瘦了10公斤，現在體重約60公斤左右，他笑說，「來這裡學到很多以前沒學過的技術，以後我要繼續打籃球、打到NBA！」

今夏將畢業的游艾喆，13日還穿上「東澳教會」球衣，率下月即將參加全國泰雅族運動會的隊友，在南澳高中球場，與政大雄鷹隊友打了一場交流賽。游艾喆說，在政大四年留下許多美好回憶，未來也會持續迎接挑戰。政大雄鷹籃球隊領隊姜豐年與政大校長李蔡彥，周六也都前往東澳，鼓勵並祝福政大雄鷹今年的應屆畢業生。

政大前進南澳舉辦公益籃球營。（政大雄鷹提供）

政大前進南澳舉辦公益籃球營。（政大雄鷹提供）

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