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中職》臺南400主題週統一獅與台鋼雄鷹終戰 黃偉哲開球

2024/04/14 14:58

市長黃偉哲（左3）出席與嘻哈歌手阿跨面、芮鯊擔任開球嘉賓。 （記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕響應「臺南400」，中華職棒統一7-EVELEn獅於4月9日起推出共5場「臺南400」主題週賽事，今日統一獅與台鋼雄鷹最終戰，市長黃偉哲出席與嘻哈歌手阿跨面、芮鯊擔任開球嘉賓，邀市民一起支持職棒賽事。

 黃偉哲表示，台南是統一7-EVELEn獅主場，感謝統一7-EVELEn獅以體育賽事呼應「臺南400」活動，展現台南的創意力量，也邀請球迷多多支持棒球賽事，為選手加油。

 統一獅主題週以「臺南400」視覺識別系統為設計核心元素，推出主題週相關商品、布置球場視覺，展現「臺南400」的多樣魅力。主視覺結合台南知名建築剪影及「臺南400」視覺識別系統元素，如赤崁樓、安平古堡、林百貨、美術館1館、台南棒球場，展現台南在地特色。色調以「臺南400」標準色之一的橘色為主，希望能讓統一7-EVELEn獅大「橘」在握，局局獲勝。

主題週賽事於4月9日起至14日共5場，球迷進到台南棒球場就可看到運用「臺南400」視覺識別系統設計的球場布置，從高雄來的球迷說，球場門口就看到「臺南400」吉祥物「西門君」，覺得超級可愛！感受到滿滿台南的在地文創特色。

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