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MLB》直言板凳清空很白癡！ 道奇捕手不解：他幹嘛這麼大驚小怪（影音）

2024/04/14 15:29

道奇今與教士之戰在5局上半爆發板凳清空衝突。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今與教士之戰在5局上半爆發板凳清空衝突，賽後受訪時，道奇捕手史密斯（Will Smith）認為這個衝突完全沒必要。

5局上半教士隊普洛法（Jurickson Profar）打擊時，在球數0好1壞下，道奇先發投手史東（Gavin Stone）投出一顆內角近身球，普洛法感到相當不滿，嘴裡唸唸有詞怒瞪史東，接著與道奇捕手史密斯發生口角衝突，導致雙方板凳清空，所幸衝突很快平息。

賽後被問及當下情形時，史密斯不解說道：「我不知道他（普洛法）是怎麼回事，他以為我們想砸他，我不知道我們幹嘛砸他，他開始胡言亂語，然後大家都衝出來，我不知道他為什麼要這麼大驚小怪。」

史密斯認為衝突完全沒必要，「我覺得整件事情很愚蠢、很白癡，我真的不知道為什麼他認為我們要丟他，這很奇怪。」

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