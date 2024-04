MLB》直言板凳清空很白癡！ 道奇捕手不解：他幹嘛這麼大驚小怪（影音）

道奇今與教士之戰在5局上半爆發板凳清空衝突。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今與教士之戰在5局上半爆發板凳清空衝突,賽後受訪時,道奇捕手史密斯(Will Smith)認為這個衝突完全沒必要。

5局上半教士隊普洛法(Jurickson Profar)打擊時,在球數0好1壞下,道奇先發投手史東(Gavin Stone)投出一顆內角近身球,普洛法感到相當不滿,嘴裡唸唸有詞怒瞪史東,接著與道奇捕手史密斯發生口角衝突,導致雙方板凳清空,所幸衝突很快平息。

賽後被問及當下情形時,史密斯不解說道:「我不知道他(普洛法)是怎麼回事,他以為我們想砸他,我不知道我們幹嘛砸他,他開始胡言亂語,然後大家都衝出來,我不知道他為什麼要這麼大驚小怪。」

史密斯認為衝突完全沒必要,「我覺得整件事情很愚蠢、很白癡,我真的不知道為什麼他認為我們要丟他,這很奇怪。」

The benches clear in LA after Jurickson Profar took exception to this inside pitch pic.twitter.com/fKbFiLyD3o