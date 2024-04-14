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棒球》蘇敬恩開轟勇奪MVP！ 福林大逆轉達成二連霸

2024/04/14 15:29

福林大逆轉奪二連霸。（大會提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕開賽先落後6分，台北市福林國小今天（14日）在冠軍戰一路追分，靠著蘇敬恩兩分砲一棒逆轉，終場以7比6險勝台北市東園國小，抱回國小硬式聯賽第二座冠軍，達成二連霸。

兩支台北市球隊首度在冠軍戰對決，東園一開賽就打出氣勢，吳睿恩選到保送，葉承豪、艾太郎、盧柏宇、林承儒、蔡秉綸都揮出安打，接著保送，加上高飛犧牲打，一舉灌進6分。

福林則是2局下展開追分之旅，以2安打2失誤攻下2分，3局下再下一城，4局下2出局後，張澤鈞、周震泉、施荏翔、簡舶丞都揮出安打追到5比6只差1分，到了5局下2出局後，福林曾亦誠擊出游擊滾地球被判安全上壘，東園申請電視輔助判決挑戰失敗，蘇敬恩立即在後扛出左外野兩分砲一棒超前，加上曾亦誠後援5.2局壓陣，福林戲劇化抱回金盃。

蘇敬恩開轟拿MVP。（大會提供）

福林總教練章子健表示，選手不少人中暑，包括曾亦誠、蘇敬恩、施荏翔都身體不適，昨天還帶去診所，第1局落後6分，不斷提醒選手「現在放棄就結束了」，大家互相鼓勵。曾亦誠罹患腸胃炎，自第一局接替先發投手登板到最後，拿下勝投，章總說，他今天球速沒出來，要他控制好球就好。

開轟的第二棒蘇敬恩拿下MVP，章子健直指他是大功臣，身材雖不特別突出，但剛好對方投手是速球型，借力使力，「能頂住壓力不容易，他也是球隊精神領袖」，蘇敬恩說，身體不舒服，體力一定有影響，大家都生病了，盡量去打，獲獎感謝每個教練，還有上帝。

章子健坦言，這一場球非常艱辛，能夠達成連霸不容易，「聯賽是最難打的比賽，更何況連霸，相信這一場比賽能帶給選手未來棒球路的養分」，他說，要感謝校長、教練團、陽信銀行、福林社區發展協會的支持，才能締造佳績。

<<團體獎>>
第一名：北市福林
第二名：北市東園
第三名：桃園龜山
第四名：竹市西門
第五名：桃園大勇
第六名：台南省躬
第七名：新北大豐
第八名：台中塗城

<<個人獎>>
打擊獎第一名：北市福林#13周震泉
打擊獎第二名：桃園龜山#5彭乙晏
打擊獎第三名：北市福林#15蘇敬恩
打點獎：北市福林#13周震泉
全壘打獎：北市東園#1吳睿恩
投手獎：北市福林#10林彥廷
MVP：北市福林#15蘇敬恩
最佳教練獎：（北市福林）章子健、林閔建、張凱傑

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