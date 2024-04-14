T1前進大巨蛋》衛冕軍特攻上半場落後戰神37分 寫2項不名譽紀錄

臺北戰神林秉聖（中）中距離出手。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕T1聯盟將比賽搬進台北大巨蛋，聯盟龍頭新北中信特攻今天在第2戰手感奇差無比，上半場僅繳出18.2％的準星，被台北台新戰神打得暈頭轉向，以27：64大幅落後，還寫下2項不名譽紀錄。

特攻上半場落後戰神37分，刷新T1聯盟無論上、下半場的半場最大分差紀錄，過去最大差距是特攻在2021年12月18日對海神之戰在下半場的34分。

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此外，特攻上半場只拿下27分，也改寫隊史在2022年5月28日對太陽之戰的上半場僅得36分的慘淡紀錄。

特攻昨在大巨蛋首戰似乎沒有適應的問題，上半場就以51：31取得大幅領先，最終以88：81帶走勝利，但今天開賽表現卻如同中邪，屢投不中，有長達7分鐘只靠克力斯進一球，戰神打出21：6的狂潮，首節打完取得33：11領先。

特攻首節命中率只有17投2中，第二節依舊手感不佳，16次出手只進4球，克力斯的8分是全隊最高，戰神則是火力四射，幾乎人人都能得分，恩多得最高17分，赫里斯傑佛森進帳16分，上半場打完取得64：27領先。

臺北戰神赫里斯-傑佛森（右）進攻籃框遭對手封阻。 （記者陳志曲攝）



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