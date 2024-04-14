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T1前進大巨蛋》曹薰襄轟20分 戰神隊史首勝特攻就狂贏38分

2024/04/14 16:33

臺北戰神擊敗新北中信特攻。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕新北中信特攻今在台北大巨蛋打第2場，表現跟第1戰相差甚遠，上半場就落後37分，寫下聯盟半場最大分差紀錄，台北台新戰神靠著曹薰襄拿20分，共5人得分達雙位數，在1.56萬名滿場球迷面前以114：76拿下對戰首勝，也中止近期的3連敗低潮。

特攻昨對戰神打得輕鬆寫意，半場打完就領先戰神20分，最終以88：81帶走勝利，看不出在大巨蛋比賽有任何不適應的問題，但今天表現如同中邪，怎麼投就是投不進，首節只進2球，以11：33大幅落後，上半場27：64不敵戰神。

特攻上半場落後戰神37分，締造T1半場最大分差紀錄，此外，上半場只拿27分，也是隊史新低。

儘管特攻在下半場的進攻稍有起色，柯丹在第3節獨拿10分，林韋翰有7分，全隊單節分數以28分壓過戰神的23分，但實在難以填補巨大落後劣勢，一直維持至少20分的差距，勝負就此定調。

戰神隊史過去6次對戰特攻都吞敗，今天用一場38分之差的大勝一吐怨氣，曹薰襄投進4顆三分球，拿20分，林秉聖有19分，赫里斯傑佛森貢獻28分，恩多進帳12分，強森有10分。

特攻投籃命中率僅30.3％，實在無法與戰神的54.2％相比，柯丹25分最佳，克力斯復出得17分，林韋翰有15分是本土最佳。

臺北戰神曹薰襄三分得手。（記者陳志曲攝）

臺北戰神擊敗新北中信特攻。（記者陳志曲攝）

T1聯盟臺北戰神對新北中信特攻之戰在台北大巨蛋舉行，湧入破萬球迷觀戰。（記者陳志曲攝）

T1聯盟臺北戰神對新北中信特攻之戰在台北大巨蛋舉行，湧入破萬球迷觀戰。（記者陳志曲攝）

T1聯盟臺北戰神對新北中信特攻之戰在台北大巨蛋舉行，湧入破萬球迷觀戰。（記者陳志曲攝）

新北中信特攻林韋翰握拳怒吼。（記者陳志曲攝）

臺北戰神強森（中）進攻籃框遭對手包夾防守。（記者陳志曲攝）

臺北戰神赫里斯-傑佛森（右）進攻籃框遭對手封阻。 （記者陳志曲攝）

臺北戰神赫里斯-傑佛森（右）跳起將球傳出。（記者陳志曲攝）

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