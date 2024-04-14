晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MiLB》有望重返輪值！太空人塞揚強投2A先發失6分

2024/04/14 18:00

韋蘭德今在2A復健賽先發4局失掉6分。（圖取自Corpus Christi Hooks X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）今在2A先發登板，面對遊騎兵2A主投4局，被敲出多達7支安打且失掉6分（5分非自責分），用球數達77球，狀況雖不理想，但根據《美聯社》報導，這可能是韋蘭德重返大聯盟賽場前的最後一場出賽。

韋蘭德在3局下遇到亂流，面對該局前5名打者不只被敲出3支安打，自己還投出保送與暴投，且自家三壘手也造成失誤，讓對手攻下3分，雖然對上第4棒特拉姆（Kellen Strahm）終於拿下第1個出局數，但接著兩棒被擊出安打再失掉3分，最終連續抓下兩個出局數解決這個半局，而他在第4局狀況回穩，投出3上3下後就完成今天的投球工作。

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）表示，在韋蘭德回歸大聯盟前，球隊預計不會讓他在小聯盟先發超過2場，「期待他在投完隔天的感覺會很好，希望他很快就能回來為我們投球。」

這是韋蘭德本季在小聯盟的第2場出賽，首場出賽在3A層級對運動家，先發3局就失掉7分（6分自責分），兩場通算吞下2敗，防禦率高達14.14。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。