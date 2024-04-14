MiLB》有望重返輪值！太空人塞揚強投2A先發失6分

韋蘭德今在2A復健賽先發4局失掉6分。（圖取自Corpus Christi Hooks X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）今在2A先發登板，面對遊騎兵2A主投4局，被敲出多達7支安打且失掉6分（5分非自責分），用球數達77球，狀況雖不理想，但根據《美聯社》報導，這可能是韋蘭德重返大聯盟賽場前的最後一場出賽。

韋蘭德在3局下遇到亂流，面對該局前5名打者不只被敲出3支安打，自己還投出保送與暴投，且自家三壘手也造成失誤，讓對手攻下3分，雖然對上第4棒特拉姆（Kellen Strahm）終於拿下第1個出局數，但接著兩棒被擊出安打再失掉3分，最終連續抓下兩個出局數解決這個半局，而他在第4局狀況回穩，投出3上3下後就完成今天的投球工作。

請繼續往下閱讀...

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）表示，在韋蘭德回歸大聯盟前，球隊預計不會讓他在小聯盟先發超過2場，「期待他在投完隔天的感覺會很好，希望他很快就能回來為我們投球。」

這是韋蘭德本季在小聯盟的第2場出賽，首場出賽在3A層級對運動家，先發3局就失掉7分（6分自責分），兩場通算吞下2敗，防禦率高達14.14。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法