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日職》村神打2棒終結54打席全壘打荒！ 前洋基火球男豪寫29年神紀錄

2024/04/14 19:44

村上宗隆終結全壘打荒，本季首轟出爐。（圖片取自養樂多X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕養樂多「村神」村上宗隆繼昨日被移到第2棒後今日續留，終於在賽季第13場、第54打席敲出本季首轟，球隊終場也以9：0完封橫濱DeNA，收下本季首次連勝，戰績超越廣島脫離央聯爐主。

村上宗隆本季陷入漫長的全壘打與打點荒，在昨日球隊將他從第4棒移到第2棒，首打點順利出爐，今天持續擔任2棒的他，在第一個打席面對橫濱先發大貫晋一就敲出中外野方向全壘打，本季首轟助養樂多取得領先。

前6局取得2：0領先的養樂多，7局再靠著對手的失誤與串聯安打，一口氣灌進7分大局，終場養樂多9：0收勝。村上宗隆在今天強勢回歸，單場4打數2安打三度上壘，賽後打擊率上升到2成86。

從洋基轉戰養樂多的先發投手亞胡雷（Miguel Yajure），在今天繳出6局無失分飆5K好投，收下本季第3勝，轉戰日職前3戰全部奪勝，是自2018年巨人隊永格曼（Taylor Jungmann）後第一位達成這項紀錄的洋投，若計算隊史則是自1995年Terry Bross後29年第二人。

亞胡雷前3戰3勝寫下隊史紀錄。（圖片取自養樂多X）

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