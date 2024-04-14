中職》兄弟「火牛棚」回穩成「鐵牛棚」！ 岳東華開轟助隊奪勝

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟和味全龍3連戰最後1戰，岳東華繼首戰再見安打之後又當英雄，5局下擊出的3分砲，幫助球隊一路領先。6局起兄弟推出牛棚車輪戰，4位後援投手投後4局合計無失分，終場就以5:2拿下勝利。

岳東華拿下單場MVP。（記者廖耀東攝）

1局上，味全龍隊李凱威就從兄弟洋投猛登手中擊出2分打點全壘打，是他個人本季首轟。1局下，王維中面對首位打者岳東華，遭強襲球打中並形成內野安打，王維中經過防護員上場關切後無礙，但1出局後保送陳俊秀，接著陳子豪、曾頌恩敲安，兄弟追平。

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猛登主投5局失2分。（記者廖耀東攝）

王維中僅投2局退場，猛登則是5局投完用球破百。龍隊李超2局無失分，中信兄弟直到5局面對銳歐才又有攻勢，林瑞鈞敲安，徐博瑋觸擊造成龍隊內野失誤，岳東華接著擊出右外野方向3分打點全壘打，岳東華本季首轟出爐。

兄弟6局起啟用牛棚，王凱程、李振昌各投1局無失分，8局上，呂彥青傷後復出本季初登板，首位打者郭天信擊出不規則彈跳場地安打，但連同後續郭天信在壘間成為最後一個出局數在內，呂彥青投1局無失分。

9局上，吳俊偉關門，連投2次三振後，被陳品捷和吉力吉撈．鞏冠敲出安打，造成二三壘有人危機，接著三振李凱威，驚險守成。

曾頌恩。（記者廖耀東攝）

李凱威2分彈。（記者廖耀東攝）

王維中2局退場。（記者廖耀東攝）

呂彥青。（記者廖耀東攝）

兄弟牛棚今天優秀發揮守下勝利。（記者廖耀東攝）

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