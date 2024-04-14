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T1》特攻慘輸戰神38分 林韋翰：年輕球員努力夠多比分不是這樣

2024/04/14 17:27

新北中信特攻林韋翰。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕T1聯盟在台北大巨蛋進行第2場比賽，但新北中信特攻今開賽就被打趴，最終以76：114慘敗給台北台新戰神，隊長林韋翰語重心長表示，「想告訴年輕球員，努力夠多嗎？努力夠多的話，比分不會是這樣。」

特攻首節就被戰神33：11的攻勢打爆，上半場落後達37分，創下聯盟半場最大分差紀錄，最終以38分慘敗，也是隊史首度敗給戰神。

林韋翰在傷勢未完全恢復的情況下，上場22分25秒拿全隊本土最高的15分，他坦言，其實自己身體還在恢復中，自嘲只剩投籃的功能，能做的事情已經不多，「還是想告訴年輕球員，努力夠多嗎？努力夠多，比分不會是這樣。」

特攻其餘本土的表現沒有太大亮點，魏嘉豪、劉人豪、黃泓瀚、謝亞軒輪番上陣，合計只有8分進帳，林韋翰表示，其實自己因為受傷，本季跟球隊在一起的時間不多，「但大家都已經是職業球員，應該要看待一下自己的努力。」

特攻教練李逸驊也說，其實年輕球員真的太客氣，練習沒有想要超越學長，也不敢衝撞，但職業比賽就是殘酷舞台，「你不敢超越，就很快被淘汰。」李逸驊透露，自己過去在場上都不會管學長、學弟，就是去打就對了，但到了場下還是畢恭畢敬，這才是身為職籃球員應有的表現。

新北中信特攻總教練李逸驊。（記者陳志曲攝）

新北中信特攻林韋翰（右）。（記者陳志曲攝）

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