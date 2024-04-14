T1前進大巨蛋》林秉聖談首贏前東家意義重大 曹薰襄用生命打球飆分

臺北戰神林秉聖（左）運球突破。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台北台新戰神今天以114：76大勝新北中信特攻，在台北大巨蛋滿場1.56萬人面前搶下勝利，不僅是隊史對戰首勝，還是爭取T1聯盟季後賽資格的重要一勝，對林秉聖來說，這還是對前東家的首勝，更是意義非凡。

特攻與戰神本週2連戰在台北大巨蛋舉行，也是台灣職籃創舉，由於噱頭十足，兩戰都湧進滿場球迷，共有3.12萬人次進場的盛況。

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T1聯盟臺北戰神對新北中信特攻之戰在台北大巨蛋舉行，湧入破萬球迷觀戰。（記者陳志曲攝）

林秉聖表示，其他球場都無法容納那麼多人，今天能在大巨蛋比賽必定會在籃球生涯留下深刻記憶點，他笑說：「很多人都是在小巨蛋比，但我們是在大巨蛋，而且我其實沒在小巨蛋打過，算是直接跳一個層級。」

戰神本季過去6次對上特攻都失利，但今天以一場38分之差的大勝一吐怨氣，林秉聖說：「首次贏前東家真的意義重大，而且又是特別的場地，加上是衝擊季後賽的重要一勝，對團隊士氣大大加分。」

林秉聖拿19分，曹薰襄投進4顆三分球拿20分，兩人在大巨蛋比賽前也相約在松山自主訓練投籃，也異口同聲表示，身為職業球員加練讓自己變更好是應該的。

曹薰襄則表示，能在大巨蛋打球很興奮，「對我而言很重要，沒到那麼好的比賽場地打球，真的是用盡生命再打，而且贏球很開心。」

臺北戰神曹薰襄（右）三分出手。（記者陳志曲攝）

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