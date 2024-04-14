晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1前進大巨蛋》林秉聖談首贏前東家意義重大 曹薰襄用生命打球飆分

2024/04/14 17:42

臺北戰神林秉聖（左）運球突破。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台北台新戰神今天以114：76大勝新北中信特攻，在台北大巨蛋滿場1.56萬人面前搶下勝利，不僅是隊史對戰首勝，還是爭取T1聯盟季後賽資格的重要一勝，對林秉聖來說，這還是對前東家的首勝，更是意義非凡。

特攻與戰神本週2連戰在台北大巨蛋舉行，也是台灣職籃創舉，由於噱頭十足，兩戰都湧進滿場球迷，共有3.12萬人次進場的盛況。

T1聯盟臺北戰神對新北中信特攻之戰在台北大巨蛋舉行，湧入破萬球迷觀戰。（記者陳志曲攝）

林秉聖表示，其他球場都無法容納那麼多人，今天能在大巨蛋比賽必定會在籃球生涯留下深刻記憶點，他笑說：「很多人都是在小巨蛋比，但我們是在大巨蛋，而且我其實沒在小巨蛋打過，算是直接跳一個層級。」

戰神本季過去6次對上特攻都失利，但今天以一場38分之差的大勝一吐怨氣，林秉聖說：「首次贏前東家真的意義重大，而且又是特別的場地，加上是衝擊季後賽的重要一勝，對團隊士氣大大加分。」

林秉聖拿19分，曹薰襄投進4顆三分球拿20分，兩人在大巨蛋比賽前也相約在松山自主訓練投籃，也異口同聲表示，身為職業球員加練讓自己變更好是應該的。

曹薰襄則表示，能在大巨蛋打球很興奮，「對我而言很重要，沒到那麼好的比賽場地打球，真的是用盡生命再打，而且贏球很開心。」

臺北戰神曹薰襄（右）三分出手。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。