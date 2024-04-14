PLG》林俊吉生涯1500分、500助攻史上首人 夢想家斬斷領航猿8連勝

林俊吉。（夢想家提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕福爾摩沙夢想家今靠著本土出色發揮，盧冠良攻下 17 分，簡浩本季新高16 分再度刷新本季個人新高，加上林俊吉有11 分、 13 助攻，成為PLG首位拿下生涯 1500 分、 500 助攻的球員，終場97：80大勝桃園領航猿，斬斷對手的8連勝，也重回聯盟龍頭。

開局夢想家展現強烈企圖心，單節聯手轟進 35 分，布依德能裡能外砍下 13 分，盧冠良也攻下 7 分，首節就建立 15 分優勢，上半場打完也持續保持領先。

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易籃後，夢想家雖在一開始被領航猿打出 11：2 逆轉戰局，但他們隨即回敬 10 ： 3的攻勢要回領先，並在決勝節靠著盧冠良個人連得7分擴大領先優勢，團隊也找回準星，單節打出 31分，終場就以 17分差大勝領航猿。

夢想家總教練皮爾曼表示，「今天很開心看到板凳球員跳出來，特別是在防守端的表現，很興奮我們能夠拿下這場勝利，也很開心能夠看到大家不斷鼓勵對方，持續相信體系、相信團隊。」提到林俊吉成為聯盟第一位完成生涯 1500 分與 500 助攻的球員，簡浩認為，他是一位很有天份的球員，「和他打球很舒服，他進步的幅度一年比一年更大，很期待他未來的表現。」

夢想家中止3連敗低潮，戰績20 勝 12 敗與領航猿相同，但靠著對戰優勢擠下對手，重回龍頭寶座。

領航猿以沃許本的27分、15籃板最佳，葛拉漢拿24分，拿下3月MVP的盧峻翔得11分。

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