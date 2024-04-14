中職》統一7下猛攻逆轉台鋼！ 3連戰橫掃對手本季首見

潘傑楷拿下單場MVP。（圖片取自統一獅臉書）

〔記者徐正揚／綜合報導〕統一獅今天在台南與台鋼雄鷹進行3連戰最後1場，靠7局下猛攻8人次灌進3分，以4：3逆轉勝台鋼，成為本季第1支在3連戰橫掃對手的球隊，開季11戰9勝繼續獨走，台鋼則是4連敗，只領先墊底的富邦悍將0.5場。

台鋼1局上把握古林睿煬找不到好球帶，曾子祐連續4個壞球獲得保送，郭永維犧牲觸擊造成守備失誤，曾子祐一口氣衝回本壘助台鋼先持得點，王柏融、魔鷹連續獲得保送攻佔滿壘後，藍寅倫安打建功打下第2分。7局上郭永維、王柏融開局連續獲得四死球，魔鷹跟上安打送回第3分。

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古林睿煬。（圖片取自統一獅臉書）

統一2局下靠陳重廷、何恆佑相繼安打扳回1分，7局下重啟攻勢，開局靠許哲晏、林佳緯連續安打與邱智呈保送攻佔滿壘，陳傑憲被觸身球先擠回1分，林安可擊出內野飛球雖被判出局，林佳緯卻趁二壘手黃劼希失誤跑回追平分，2出局後潘傑楷安打建功助統一4：3首次超前。

兩隊各派季中選秀第1輪指名古林睿煬、伍祐城擔任先發投手，古林用102球投5.2局失2分，靠打線逆轉戰局敗投解套，伍祐城用92球投5.1局失1分，差1個出局就是生涯首場優質先發，牛棚也沒能守住他的勝投。台鋼戰績4勝6敗跌至第5，與富邦4勝7敗只差0.5場。

林安可。（圖片取自統一獅臉書）

林佳緯。（圖片取自統一獅臉書）

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