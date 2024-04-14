晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》統一7下猛攻逆轉台鋼！ 3連戰橫掃對手本季首見

2024/04/14 18:03

潘傑楷拿下單場MVP。（圖片取自統一獅臉書）

〔記者徐正揚／綜合報導〕統一獅今天在台南與台鋼雄鷹進行3連戰最後1場，靠7局下猛攻8人次灌進3分，以4：3逆轉勝台鋼，成為本季第1支在3連戰橫掃對手的球隊，開季11戰9勝繼續獨走，台鋼則是4連敗，只領先墊底的富邦悍將0.5場。

台鋼1局上把握古林睿煬找不到好球帶，曾子祐連續4個壞球獲得保送，郭永維犧牲觸擊造成守備失誤，曾子祐一口氣衝回本壘助台鋼先持得點，王柏融、魔鷹連續獲得保送攻佔滿壘後，藍寅倫安打建功打下第2分。7局上郭永維、王柏融開局連續獲得四死球，魔鷹跟上安打送回第3分。

古林睿煬。（圖片取自統一獅臉書）

統一2局下靠陳重廷、何恆佑相繼安打扳回1分，7局下重啟攻勢，開局靠許哲晏、林佳緯連續安打與邱智呈保送攻佔滿壘，陳傑憲被觸身球先擠回1分，林安可擊出內野飛球雖被判出局，林佳緯卻趁二壘手黃劼希失誤跑回追平分，2出局後潘傑楷安打建功助統一4：3首次超前。

兩隊各派季中選秀第1輪指名古林睿煬、伍祐城擔任先發投手，古林用102球投5.2局失2分，靠打線逆轉戰局敗投解套，伍祐城用92球投5.1局失1分，差1個出局就是生涯首場優質先發，牛棚也沒能守住他的勝投。台鋼戰績4勝6敗跌至第5，與富邦4勝7敗只差0.5場。

林安可。（圖片取自統一獅臉書）

林佳緯。（圖片取自統一獅臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。