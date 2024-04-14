T1》中國信託攻台北大巨蛋再創歷史 讓台灣躍上國際舞台

台北大巨蛋變身籃球場，中信銀行邀請新北市平溪國中、桃園市楊梅國中秀才分校共46位師生「開箱」體驗。（中信金控提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕中國信託金融控股公司力挺台灣體育發展，繼去年贊助台北大巨首場國際賽事「第三十屆亞洲棒球錦標賽」後，新北中信特攻籃球隊也率先「攻蛋」，本週末「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」共計吸引3萬1200名球迷入場，盛況空前打破職籃觀賽人數紀錄，再度締造歷史性一刻。

中國信託為活絡台灣體壇不遺餘力，長期投入資源並結合公益、回饋社會。「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」準備工作歷時一個半月，與台北大巨蛋、協力廠商等多方協調合作，費時兩天把棒球場內野變身為籃球場，並特地規劃公益席次，邀請反毒公益團體、雙北各級學校、社區陪讀班及中國信託銀行「愛傳球」專案師生一同「開箱」台北大巨蛋，觀賞精彩職籃賽事，中國信託反毒教育基金會也在現場設攤宣導反毒理念，吸引不少球迷。

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中信反毒基金會董事長辜仲諒曾表示，美國為了杜絕毒品，持續在大城市舉辦體育活動，透過運動教育年輕人認識毒品、遠離毒品，英文隊名為DEA的中信特攻不只是支籃球隊，更重要的任務是藉由籃球運動傳遞反毒訊息，鼓勵年輕人從事籃球運動且提升反毒意識，DEA一名也獲得美國緝毒局教育基金會（DEA Educational Foundation）認同，代表中信特攻承接反毒重任。

中國信託擘劃多元體育公益版圖，為全台第一家擁有棒球、籃球及電競職業隊伍的企業，同時也是全台首家投入「五級棒球運動」推展的企業，全方位推廣體育公益深獲肯定，中信金控連續13年蟬聯體育署「體育推手獎」殊榮；體育署「運動企業認證」開辦八屆以來，中信金控及旗下子公司皆持續獲得認證。

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