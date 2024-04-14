中職》臺南人的驕傲！ 阿跨面、芮鯊賽前開唱嗨翻府城

阿跨面賽前獻唱。（統一獅提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕統一獅X臺南400主題日，在與台鋼雄鷹三連戰的最終戰，特別規劃不一樣的音樂饗宴。邀請臺南人的驕傲阿跨面及芮鯊一起來到台南棒球場為主題日開球，

去年統一獅季後賽賽前場外表演也特別邀請芮鯊帶來精彩演唱，也讓球迷感受迷人的音樂，而本週日芮鯊將帶著樂團一起來到台南棒球場擔任賽前演唱嘉賓，芮鯊表示：「好開心能再度回到台南棒球場演出，我們會用盡全力守護我們的主場！期待統一獅戰績起飛，期待再跟選手、球迷一起拋下總冠軍橘海彩帶」

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統一獅與阿跨面去年國慶晚會在台南空軍基地，UniGirls也與阿跨面共同合作擔任舞群一起表演，首次合作活動民眾和粉絲熱情支持，而本週日賽前也特別邀請阿跨面首度來到台南棒球場為賽事開球及演唱，阿跨面表示：「很開心統一獅的邀請，能夠站上職棒場開唱，擔任開球嘉賓是一件很榮耀的事，很珍惜把握這一次表演機會，把好表現呈現給大家」

阿跨面賽前獻唱。（統一獅提供）

芮鯊表示很開心能再度回到台南棒球場演出。（統一獅提供）

芮鯊表示很開心能再度回到台南棒球場演出。（統一獅提供）

阿跨面開球。（統一獅提供）

阿跨面開球。（統一獅提供）

芮鯊開球。（統一獅提供）

芮鯊開球。（統一獅提供）

統一獅邀請臺南人的驕傲阿跨面及芮鯊一起來到台南棒球場為主題日開球。（統一獅提供）

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