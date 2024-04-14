全中運射擊》「沖天炮」劉志祥、廖可容後來居上 桃園市4金大贏家

「沖天炮」造型的劉志祥（右起）與廖可容贏得國中組10公尺空氣手槍混雙金牌。（全中運提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕113年台北市全國中等學校運動會射擊賽事，週日於新北市林口公西靶場完成第三日賽程，來自桃園市的國、高中神射手囊括4金，成為最大贏家。

週日包括國、高中男女混雙項目，10公尺空氣手槍與10公尺空氣步槍賽程，總共頒發4面金牌，全由桃園市包辦，包括大崗國中在10公尺空氣手槍混雙、南崁國中在10公尺空氣步槍混雙、南崁高中在10公尺空氣步槍混雙、中壢家商在10公尺空氣手槍混雙各自掄元。

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國中組10公尺空氣手槍混雙金牌戰，大崗國中劉志祥與廖可容，對上基隆市明德國中陳品岑與李孟桓，原本被看好的劉志祥與廖可容克服4：6落後，熱開身手打出一波12：2，終以16：8贏得金牌，廖可容還完成混雙「2連霸」，教練同時也是母親的馬瑜梅送上祝賀，樂得廖可容說：「謝謝媽媽辛苦了，這面金牌代表我的訓練沒有白費！」

至於射下個人全中運第一金的劉志祥，特地以「沖天炮」的髮型出賽，並透露教練賽前提醒他要抛開壓力放輕鬆，「臨場告訴自己不要想太多，打進決賽就是來玩的。很高興辦到了，這面金牌將是我的起點。」

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