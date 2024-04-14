NBA》成勇士名單最後一人！前首輪西班牙小將獲球團欽點

加魯巴。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕隨著NBA季賽即將進入尾聲，仍在附加賽區間努力爭取在季後賽走得更遠的勇士隊稍早在美國時間周六決定選擇前首輪小將加魯巴（Usman Garuba）成為今年球員名單內的最後一人。

《The Athletics》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，勇士在美國時間周六與加魯巴簽訂了一份正式的NBA合約，這將讓他獲得能在季後賽上場的資格。加魯巴雖然本季只打了5場NBA比賽，但他過去不只有在火箭打過99場比賽，同時本季在勇士發展聯盟的21場比賽中場均繳出12.5分和10.1籃板的表現。

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雖然加魯巴在勇士內線都健康的情況下不太可能獲得上場機會，但由於勇士是目前全聯盟平均身高最矮的球隊，平均身高僅6呎5.4吋，而擁有6呎8吋（203公分）的加魯巴在球隊內線遭遇傷病或犯規麻煩時將能頂上空缺，尤其是進入季後賽將面臨眾多平均身高高大的球隊如灰狼、湖人時更能起到一定的效用。

而柯爾（Steve Kerr）在受訪談到加魯巴時則表示:「我真的很喜歡加魯巴，他是一個才華橫溢的年輕球員，他不只身體強壯，同時臂展也很出色，這樣的條件讓他即使身高不高還是能夠守住比他高大的球員。我認為加魯巴在勇士必須擔任中鋒，除非他身邊有另一位高大的球員及射手能與他搭配，此外在陣容中有中鋒時他也可以擔任大前鋒，但無論如何加魯巴都必須持續精進技術並找到自己在聯盟中的明確定位。」

對於加魯巴來說，能與勇士一同參與季後賽絕對是一個很好的經驗，若他能在這段時間把握有限的機會表現說不定還有機會能為自己爭取一份更有保障的長期合約。

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