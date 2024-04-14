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中職》統一獅X台鋼雄鷹聯手行銷！ 兩隊女孩大跳葉保弟應援曲

2024/04/14 20:33

統一獅與台鋼雄鷹啦啦隊大跳近期最夯的葉保弟應援曲。（統一獅提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕統一獅特別邀請新朋友台鋼雄鷹行銷共同合作，連續兩天週六、週日約1萬2千球迷共襄盛舉，「雄鷹萊樂」主題日活動場外也特別規劃遊戲攤位，其中包含萊恩及TAKAO吉祥物連線翻翻樂、拼圖任務大挑戰，透過遊戲進行讓球迷更認識台鋼雄鷹吉祥物TAKAO，每個遊戲攤位也特別準備臺南400統一獅聯名胸章，讓來台南棒球場同樂的每一個球迷滿載而歸。

連續兩天，統一獅UNIGIRLS與台鋼雄鷹WING STARS也進行交流活動，連續兩天都安排不同組合，與棒球迷進行應援教學、拍照見面會，不少球迷為了能夠擁有拍照見面會資格，前一夜徹夜排隊，就為了能夠與兩隊女孩進行合影見面會，充分展現高人力魅力。

統一獅與台鋼雄鷹行銷活動吸引破萬觀眾同樂。（統一獅提供）

賽前表演統一獅UNIGIRLS與台鋼雄鷹WING STARS，週六也進行聯合舞蹈表演，雙方女孩展現超強舞技成為球場鏡頭焦點，除了兩隊女孩交流外，統一獅 萊恩、盈盈、魚頭君、喬治、台鋼雄鷹TAKAO及高雄熊，也在看台局間活動與民眾互動，讓進場看球的球迷感受歡樂好玩應援氣氛，其中台鋼雄鷹TAKAO在UNIGIRLS應援時鬧場，遭萊恩、盈盈阻止，逗趣互動也讓球迷笑開懷。

統一獅萊恩、魚頭君、台鋼雄鷹TAKAO。（統一獅提供）

連續兩日滿滿活動，今日賽後UNI GIRLS斐棋、JOY、侯芳、Chihiro及WING STARS螢螢、李樂、一粒、圈圈，兩隊女孩展現超強人氣指數，賽後拍照見面會也擠滿台南棒球場大門口廣場，大家也跟著一起體驗近期最夯的保弟應援曲，為本次雙方交流活動首部曲劃下完美句點，統一獅UniGirls及萊恩、盈盈、魚頭君，也預計在5.18及19連續兩天週末假日賽事，前往高雄澄清湖棒球場一起進行交流活動，UniGirls也將會在內野三壘區一起應援，歡迎台南、高雄獅迷們，一起進場再次挺南台灣的獅子軍和台鋼雄鷹。

統一獅與台鋼雄鷹啦啦隊互相交流。（統一獅提供）

統一獅總經理蘇泰安表示：「非常感謝這次台鋼雄鷹總經理劉東洋的支持與認同，讓兩隊之間行銷活動上彼此交流學習，期待透過一加一的努力創造南台灣火熱的棒球氛圍，對於彼此行銷合作上，這只是一個開始，未來期待在更多的管道及創意合作下，能夠一起努力，讓彼此都相互受惠，也是南台灣棒球之福，未來或許也可變成兩個城市的競合。」

台鋼雄鷹WING STARS。（統一獅提供）

統一獅與台鋼雄鷹啦啦隊互相交流。（統一獅提供）

統一獅萊恩、盈盈、魚頭君、喬治、台鋼雄鷹TAKAO及高雄熊，在看台局間活動與民眾互動。（統一獅提供）

統一獅與台鋼雄鷹啦啦隊進行聯合舞蹈表演。（統一獅提供）

統一獅萊恩、盈盈、台鋼雄鷹TAKAO。（統一獅提供）

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