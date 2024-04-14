T1》得分王克羅馬猛轟44分 雲豹力退獵鷹逼近龍頭寶座

克羅馬猛轟44分。（雲豹提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕克羅馬無愧聯盟得分王，他今天單場攻下44分，率領台啤雲豹以125：121擊敗台鋼獵鷹，奪下4連勝，與聯盟龍頭中信特攻僅剩半場勝差。

雲豹總教練查爾斯表示：「剩下3場比賽，由於特攻今天輸球，讓我們有機會可以爭取到聯盟第一的位置，接下來就是要一步一步慢慢地都拿下勝利，我們要控制自己的命運。」他認為，今天比賽非常艱辛，雖然對手戰績在後段班，但獵鷹是一支非常好的球隊，也很感謝克羅馬能用44分的表現幫助球隊。

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雲豹與獵鷹在前三節打完難分軒輊，但克羅馬在決勝節挺身而出拿12分，加上本土一哥蔣淯安在比賽終場前15秒兩罰都進，將比數拉開到4分差奠定勝基。雲豹此戰有5人得分達雙位數，威廉斯拿23分、19籃板，蔣淯安進帳21分，高錦瑋有15分，林信寬拿11分。

上演飆分好戲的克羅馬說：「我最想做的，就是要幫助球隊贏得勝利，而不是我自己能拿下幾分，我們要打的是團隊籃球，每個人都盡力幫助球隊，今天能夠獲勝很幸運，不是每天都會發生同樣的事情。」

獵鷹有3人得分破20分，鷹吉拿25分，米可有24分，武科維奇進帳21分，谷毛唯嘉和李翰昇各17分，但球隊吞2連敗，與戰神勝差擴大至2場，爭取季後賽之路岌岌可危。

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