MLB》9700頁訊息未提賭債！ 水原竟還想讓大谷出演5.2億世紀竊案

水原一平詐騙大谷翔平。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平遭水原一平盜竊鉅額金錢案，近日《紐約時報》透露更多細節，包含大谷翔平曾在水原一平於首爾自爆賭博後私下會面，水原甚至還打算要求大谷配合演出自己編造的謊言。

水原一平在大聯盟道奇與教士首爾戰G1後，於休息室向全隊坦言自己有賭博成癮的問題。紐時透露，大谷翔平在當下覺得不對勁後，便在數個小時將水原一平拉到首爾費爾蒙大使酒店的會議室，在僅有2人在場的情況下，水原向大谷坦言自己欠了博弈公司大筆債務，而且一直都靠著偷他的錢來還債。

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然而，水原一平在跟大谷坦白偷竊行為後，竟還是想讓自己減輕法律的制裁，他詢問大谷翔平能否照著他告訴《ESPN》的故事脈絡敘事，當時水原向《ESPN》表示，他因積欠大量賭債向大谷翔平尋求協助，大谷翔平最終登入自己的帳號替他還債。

大谷翔平拒絕了水原一平的要求，接著便將自己的經紀人巴雷羅（Nez Balelo）叫來會議室，接著巴雷羅請來數個人解決這場危機，包含洛杉磯的一名律師，紐約的一名處理公關危機的主管Matthew Hiltzik，還有大谷所信任的新翻譯，水原一平的老婆同時也參與其中。

不久後大谷翔平的代表便發布新聞稿，指出大谷翔平是一起重大竊案的受害者。這起事件花了3週時間才定調，在4月12日，美國聯邦檢察官以詐欺罪起訴水原一平，也揭曉大谷翔平的受害金額竟高達1600萬美元（約新台幣5.2億）。

根據《紐約日報》指出，大谷翔平與水原一平在事件發生後，兩人都允許調查人員查看他們的電子設備，調查人員也與日語專家合作，研究兩人約9700頁的訊息，發現裡面完全沒有提到有關運動博弈，以及任何水原所處理的賭注。

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