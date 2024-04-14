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中職》議員籲台鋼認養澄清湖棒球場 運發局盼爭取8到9年長約

2024/04/14 21:27

台鋼雄鷹在澄清湖的開季主場三連戰，共湧入3萬6183人進場。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府迎接台鋼雄鷹以澄清湖棒球場作為主場，砸下2億多元整修，議員呼籲市府應儘速與台鋼簽約認養球場，運發局則盼爭取8至9年的長約。

迎接中職新軍台鋼雄鷹，第一年在澄清湖棒球場排了40場主場，高市府編列2.57億經費，分兩期進行球場改善工程，第一期目前已完工，第二期則預計球季結束後的11月動工。

高雄市副議長曾俊傑表示，台鋼雄鷹在澄清湖的開季主場三連戰，一共湧入3萬6183人進場，票房收入達1200萬，商品收入也有800萬；不過3場比賽也打出澄清湖球場的諸多問題，包括交通、設備的不足等。

目前台鋼雄鷹尚未認領澄清湖棒球場，暫時先以租借方式使用，租約是1年1約。對此，曾俊傑認為，台鋼雄鷹是高雄在地球隊，運發局有必要與球團儘速完成認養手續，希望簽下的是長約，不要像以往與高屏雷公、La New熊、義大犀牛隊簽的都是短約。

高雄市運發局長侯尊堯指出，當初是配合台鋼雄鷹要求，澄清湖棒球場的改善才分兩期，將等改善工程全部完工後，再商談認養事宜，希望能爭取簽下至少8到9年的認養合約。

據了解，當年LaNew熊出走高雄，原因包括球場認養成本高、主場交通不便等，後來更名Lamigo進駐桃園後，桃園市政府以「促進產業升級」活化公有資產方式簽約，場租相較澄清湖大幅降低，未來高市府與台鋼也不排除朝「桃園模式」進行。

棒球界人士表示，台灣的棒球場都屬於縣市政府，職棒球隊租用場地只有使用權，在主客場觀念逐漸成型後，統一獅率先於1999年認養台南球場，之後幾乎所有球隊都曾認養棒球場，讓場地維護更好，美食街、販賣部等周邊設施更完善。

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