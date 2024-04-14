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網球》西西帕斯蒙地卡羅三度奪冠 紅土大師賽擊敗魯德

2024/04/14 23:48

西西帕斯贏得蒙地卡羅男網賽冠軍，也是近四年來第三度笑捧這項ATP千分等級紅土大師賽金盃。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）4度破發，6：1、6：4擊敗挪威第8種子魯德（Casper Ruud），希臘第12種子贏得蒙地卡羅男網賽冠軍，也是近四年來第三度笑捧這項ATP千分等級紅土大師賽金盃。

單手反拍的西西帕斯，挾著4強終止義大利第2種子辛納（Jannik Sinner）9連勝的銳氣，決賽激戰1小時37分鐘強壓魯德，自2021年、2022年完成二連霸後，笑捧蒙地卡羅第3冠，並成為賽史第5人，跟上11冠納達爾（Rafael Nadal）、同樣3冠的伯格（Bjorn Borg）、穆斯特（Thomas Muster）、納斯塔斯（Ilie Nastase ）等名將腳步。

確定獲勝當下，西西帕斯躺在紅土球場上，然後站起來擁抱魯德，並與團隊激情慶賀。（法新社）

確定獲勝當下，西西帕斯躺在紅土球場上，然後站起來擁抱魯德，並與團隊激情慶賀，這也是25歲的他自2018年多倫多以來，首度在單一賽事先後擊敗3位Top 10高手，西西帕斯說：「這非常困難，所以回到頒獎台，贏得比賽感覺很棒。」

至於魯德4強首度扳倒塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），雖然冠軍戰攻頂失利，最新世界男單排名將從第10回升至第6。

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