MLB》鄧愷威再度接替塞揚強投登板！控球大幅修正仍挨2轟（影音）

鄧愷威。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕巨人今客場對上光芒之戰,台灣好手鄧愷威再度登板中繼,儘管挨了2發全壘打,但此役在控球與用球數方面相較前2場出賽穩定,最終3.2局失掉2分。而光芒團隊擊出4轟,終場以9:4擊敗巨人。

巨人今天先發投手又是塞揚左投史奈爾(Blake Snell),上次他先發僅投3局就提前退場,今天也只投了4局,78球有48顆好球,被敲出6支安打包含2轟,狂丟7分,送出4次三振與2次保送,賽後防禦率12.86,也讓鄧愷威在5局下登板中繼。

鄧愷威上場後接連讓光芒兩名打者擊出內野高飛球出局,儘管下一棒羅沙里歐敲出一壘安打,但接著鄧愷威讓米德(Curtis Mead)擊出左外野平飛球出局,該局僅用掉10球。6局下又僅用3球就製造2個滾地球出局,不過面對平托(René Pinto),伸卡球遭到陽春砲狙擊,鄧愷威再製造滾地球結束該半局。

