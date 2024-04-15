MLB》鄧愷威再度接替塞揚強投登板！控球大幅修正仍挨2轟（影音）

鄧愷威。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人今客場對上光芒之戰，台灣好手鄧愷威再度登板中繼，儘管挨了2發全壘打，但此役在控球與用球數方面相較前2場出賽穩定，最終3.2局失掉2分。而光芒團隊擊出4轟，終場以9：4擊敗巨人。

巨人今天先發投手又是塞揚左投史奈爾（Blake Snell），上次他先發僅投3局就提前退場，今天也只投了4局，78球有48顆好球，被敲出6支安打包含2轟，狂丟7分，送出4次三振與2次保送，賽後防禦率12.86，也讓鄧愷威在5局下登板中繼。

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鄧愷威上場後接連讓光芒兩名打者擊出內野高飛球出局，儘管下一棒羅沙里歐敲出一壘安打，但接著鄧愷威讓米德（Curtis Mead）擊出左外野平飛球出局，該局僅用掉10球。6局下又僅用3球就製造2個滾地球出局，不過面對平托（René Pinto），伸卡球遭到陽春砲狙擊，鄧愷威再製造滾地球結束該半局。

René Pinto with his second homer of the afternoon! #RaysUp pic.twitter.com/EENBARwBjr — Bally Sports Florida & Bally Sports Sun （@BallySportsFL） April 14, 2024

7局下鄧愷威續投，花5球就抓下2出局，但接下來佩瑞德茲（Isaac Paredes）逮中鄧愷威偏高滑球敲出一發陽春砲，下一棒羅沙里歐擊出一壘安打，鄧愷威回穩後三振掉米德。8局下鄧愷威解決2人後就退場休息，此役3.2局用39球有23顆好球，被擊出4支安打包含2轟，沒有投出保送，送出1K，失掉2分，賽後防禦率下降至6.30。

¡HR de Paredes!

Por quinta ocasión en el año, Isaac mandó la pelota al otro lado de la barda del jardín izquierdo.#MexicanPower #YoAmoElBeis pic.twitter.com/MSUoy3ZZAk — MLB México （@MLB_Mexico） April 14, 2024

鄧愷威今天控球大幅修正，此役3.2局用39球有23顆好球，被擊出4支安打包含2轟，沒有投出保送，送出1K，失掉2分，賽後防禦率6.30。巨人在9局上最後反攻僅靠著費茲傑拉（Tyler Fitzgerald）的三壘安打追回1分，最終以4：9不敵光芒。

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