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MLB》「法官」450英呎怪力3分砲、索托雙安無用！ 洋基被對手說再見

2024/04/15 08:03

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今日與守護者進行系列賽第三戰，雙方鏖戰到延長賽，最終洋基以7：8輸球，中斷2連勝。

洋基今在3局上半靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出怪力三分砲先馳得點，擊球初速114英哩、飛行距離450英呎，這是他本季第3轟，但守護者很快還以顏色，3下拉米瑞茲（Jose Ramirez）回敬一發2分砲，幫助球隊破蛋。

賈吉。（USA TODAY Sports）

比賽5局打完時，兩隊戰成4：4平手，之後陷入僵局，守護者8下攻勢再起，佛羅里歐（Estevan Florial）夯出陽春砲，率隊超前比數，但洋基也很有韌性，9上沃爾普（Anthony Volpe）敲出帶有1分打點的二壘安打，成功突破守護者終結者克拉賽（Emmanuel Clase），形成5：5平手，雙方9局打完不分勝負，進入延長賽。

洋基10上靠著瑞佐（Anthony Rizzo）的適時安打，取得7：5領先，但沒有開心太久，條紋軍10下派出弗格森（Caleb Ferguson）關門，結果他砸鍋先讓對手追平比數，接著在1出局一三壘有人時，被吉梅涅茲（Andres Gimenez）打出再見高飛犧牲打，最終洋基以1分之差飲恨輸球。

洋基打線全場掃出12支安打，沃爾普貢獻3安猛打賞，索托（Juan Soto）、史坦頓（Giancarlo Stanton）、崔維諾（Jose Trevino）都有雙安演出。

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