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MLB》「海賊王」生涯第300轟棒打前中職洋投！海盜3轟擊垮費城人

2024/04/15 08:41

「海賊王」麥卡琴生涯300轟出爐。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜今客場踢館費城人，僅差1發全壘打就達成生涯300轟里程碑的「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen），在9局上敲出一發2分砲，生涯第300轟出爐，而海盜也在全場3轟，加上王牌投手凱勒（Mitch Keller）7局好投加持下，以9：2擊敗費城人。

費城人在3局下靠著T.透納（Trea Turner）陽春砲先馳得點，4局上海盜發動雙盜壘，麥卡琴盜回本壘追平比分。不過5局下T.透納又敲出適時安打，費城人以2：1反超。然而6局上，費城人當家王牌投手惠勒（Zack Wheeler）遭到蘇文斯基（Jack Suwinski）滿貫砲狙擊，海盜一口氣以5：2逆轉。

費城人後續換上多明格茲（Seranthony Domínguez）接替，結果他在該局又被巴特（Joey Bart）敲出陽春砲，海盜6：2領先。8局上費城人派出前中職樂天桃猿洋投必贏多（Ricardo Pinto），他該局被敲出1支安打，送出2次保送，因捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）捕逸丟掉1分。

9局上必贏多續投，馬上就被海伊斯（Ke'Bryan Hayes）敲出二壘安打，1出局後輪到麥卡琴，他鎖定必贏多一顆失投的偏高滑球，一棒掃成左外野方向2分砲，生涯第300轟正式出爐，也幫助海盜再添2分，最終海盜也在客場擊潰費城人，戰績來到11勝5敗。

必贏多此役投2局被敲出4支安打包含1轟，送出1次三振與2次保送，失掉3分全是自責分，賽後防禦率7.00。海盜王牌先發投手凱勒今主投7局，被敲出8支安打，不過僅失掉2分，另送出4次三振，沒有保送，本季第2勝進帳；至於費城人王牌惠勒則是5局丟5分，苦吞本季第3敗，勝投尚未開張。

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