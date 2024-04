MLB》「海賊王」生涯第300轟棒打前中職洋投！海盜3轟擊垮費城人

「海賊王」麥卡琴生涯300轟出爐。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕海盜今客場踢館費城人,僅差1發全壘打就達成生涯300轟里程碑的「海賊王」麥卡琴(Andrew McCutchen),在9局上敲出一發2分砲,生涯第300轟出爐,而海盜也在全場3轟,加上王牌投手凱勒(Mitch Keller)7局好投加持下,以9:2擊敗費城人。

費城人在3局下靠著T.透納(Trea Turner)陽春砲先馳得點,4局上海盜發動雙盜壘,麥卡琴盜回本壘追平比分。不過5局下T.透納又敲出適時安打,費城人以2:1反超。然而6局上,費城人當家王牌投手惠勒(Zack Wheeler)遭到蘇文斯基(Jack Suwinski)滿貫砲狙擊,海盜一口氣以5:2逆轉。

費城人後續換上多明格茲(Seranthony Domínguez)接替,結果他在該局又被巴特(Joey Bart)敲出陽春砲,海盜6:2領先。8局上費城人派出前中職樂天桃猿洋投必贏多(Ricardo Pinto),他該局被敲出1支安打,送出2次保送,因捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)捕逸丟掉1分。

9局上必贏多續投,馬上就被海伊斯(Ke'Bryan Hayes)敲出二壘安打,1出局後輪到麥卡琴,他鎖定必贏多一顆失投的偏高滑球,一棒掃成左外野方向2分砲,生涯第300轟正式出爐,也幫助海盜再添2分,最終海盜也在客場擊潰費城人,戰績來到11勝5敗。

必贏多此役投2局被敲出4支安打包含1轟,送出1次三振與2次保送,失掉3分全是自責分,賽後防禦率7.00。海盜王牌先發投手凱勒今主投7局,被敲出8支安打,不過僅失掉2分,另送出4次三振,沒有保送,本季第2勝進帳;至於費城人王牌惠勒則是5局丟5分,苦吞本季第3敗,勝投尚未開張。

