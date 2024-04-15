NBA》金塊鎖定第二 首輪有望強碰湖人重演去年西冠對決

金塊贏球，確定以西部第二進入季後賽。（USA TODAY Sports）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA例行賽告一個段落，各隊排名也在最後一天賽程結束後確定，上季冠軍金塊今天以126：111擊敗灰熊，用勝利給例行賽畫下句點鎖定西部第二，首輪有機會遇上紫金大軍湖人，重演去年西部冠軍賽的戲碼。

本季最後一戰，金塊選擇全力搶名次而沒有休兵，在主力全上的情況下擊敗灰熊，穆雷（Jamal Murray）攻下21分，一哥約基奇（Nikola Jokic）繳出15籃板5助攻，戈登（Aaron Gordon）15分5籃板5助攻，小波特（Michael Porter Jr.）12分，布朗（Christian Braun）拿到替補最高19分。

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同一天湖人在詹姆斯（LeBron James）繳出大三元下帶領下，以124：108打敗鵜鶘，站上西部第8的位置，而鵜鶘則掉到第7，兩隊將在附加賽首輪對決，贏球方將會以第7種子進入季後賽，並在首輪遇到金塊，而如果湖人取得第7種子，將和金塊提前上演去年西冠對決戲碼。

上季金塊以西部第一種子進入季後賽，並在陸續擊敗灰狼、太陽後，於西部冠對決湖人，最終4：0橫掃進入冠軍賽，並且擊敗熱火贏得隊史首冠。

金塊贏下這場比賽後，本季57勝追平隊史單季最多勝紀錄，賽後總教練馬龍（Michael Malone）表示，今年能打出平隊史紀錄的戰績，是因為全隊上下沒有因為去年奪冠而滿足。

「追平隊史紀錄是一件很出色的事情，尤其是在奪冠之後。」馬龍透露，金塊上下這個賽季的心態，就是不會滿足於上季奪冠的表現。

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