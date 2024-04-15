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NBA》兩季前只有24勝 雷霆大翻身成近40年最年輕西部第一

2024/04/15 09:43

雷霆今年重建成功，以西部第一種子進入季後賽。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今年大翻身，一躍成為西部強權，而在今天例行賽最後一戰以135：86大勝主力休兵的獨行俠後，確認以西部第一的順位進入季後賽，讓這支兩年前還只有24勝的樂透球隊，正式宣佈重建成功。

雷霆取得西部第一後，寫下了一項難得的紀錄，《EPSN》統計指出，雷霆以平均23.9歲的年紀，成為1984年季後賽改制以來最年輕的西部第一種子，原先紀錄為2004至2005年的太陽，而今年雷霆比當年的太陽還要年輕近2歲。

《EPSN》另外點出一個罕見紀錄，其實在今天比賽前，雷霆、金塊、灰狼三隊戰績相同並列第一，三隊要在最後一天比賽結束後，才可以決定種子順序，是NBA史上第一次發生這種狀況，而最終雷霆、金塊贏球，灰狼敗給太陽，雷霆在對金塊取得對戰優勢下成為西部龍頭，金塊取得第二，灰狼則是第三。

對於成為40年來最年輕的西部龍頭，雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）表示一切都很超現實同時也很有趣，他認為球隊一路走來的努力心態，才能有今天的成就，而實際上25歲的吉爾吉斯亞歷山大，已經是雷霆先發5人中年紀最大的了。

大物新星霍姆格倫（Chet Holmgren）則表示，好成績絕非偶然，是一路努力過來的結果，而他們也不會因為奪得西部第一而大肆慶祝，因為他們還沒有達到今年設定的目標。

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