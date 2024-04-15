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「排球少年」在台中！高中甲級聯賽台中豐商男排稱王、東山女排封后

2024/04/15 09:18

高中甲級聯賽台中豐商男排、東山女排稱王又封后。（圖：高中體總提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕日本人氣動漫「排球少年」劇場版近來在台上映，引爆民眾追排球熱潮，高中排球甲級聯賽（HVL）昨日男女冠軍戰對決，台中市豐原高商及東山高中一口氣勇奪男子組及女子組冠軍，替台中市添2座冠軍金盃，其中豐商男排拿下隊史第12座冠軍，東山女排則睽違5年封后「東山再起」；台中市府也將依體育獎金發給要點，兩隊合計發予獎金超過165萬元，肯定「台中之光」。

台中市教育局指出，決賽場上東山女排率先迎戰鶯歌工商，開賽東山女將猛烈搶攻，順利拿下前兩，第三局雖落後，調整步調後第四局勝出，最終以3:1擊退衛冕軍摘下后冠，抱回隊史第6座金盃。

豐商男排則是與華僑高中對決，雙方激烈攻防過程中比分緊咬，你來我往，豐商從落後一局開始追，展現高度的拚勁與韌性，也以3:1的佳績逆轉勝，力克華僑高中，拿下第12座冠軍獎盃，成為HVL男生甲組最多冠隊伍。

教育局指出，台中排球隊歷年在HVL成績傲視全國，豐原高商在校長賴炘棠及教練團莊世賢、葉忠桂、吳冠杰、何胤樓指導下，隊上球員多採強力跳發，從發球就能給對手心理壓力，並發揮擅長的攔網、進攻，搭配身高優勢，如願重返榮耀、豐王再現，為隊史拿下第12座冠軍。

東山高中上屆聯賽獲亞軍，今年在校長翁文修及教練團康金塗、林雍順及莊明叡帶領下，選手團隊從主攻、助攻、快攻到舉球等位置人才濟濟，更前往中國廈門、日本沖繩及日本移地訓練，終睽違5年封后「東山再起」。

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