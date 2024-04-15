NBA》例行賽82場他多打2場！ 費城鐵人射手寫近20年超狂紀錄

希爾德今天對籃網比賽上陣，讓他本季出賽數達到84場。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季季中因交易從溜馬轉往七六人的「鐵人」射手希爾德（Buddy Hield），今天追平了一項聯盟高掛近20年的紀錄，就是本賽季例行賽他出賽了84場，在輪休當道的現代，能全勤還打超過82場例行賽的場次，實屬罕見。

希爾德在被交易去七六人前，在溜馬出戰了52場例行賽，而在被交易去七六人後，又打了32場例行賽，總計本賽季共出賽了84場，是繼2004至2005年太陽的Casey Jacobsen後，首度有球員單季出賽84場。

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今天比賽結束後，希爾德成為聯盟史上第43位例行賽至少出賽83場的球員，而上一位出賽超過82場其實就發生在去年，籃網「鐵人」布里吉斯（Mikal Bridges）因為季中被太陽交易的關係，上賽季打了83場。

日前希爾德受訪時曾表示，他將單季「打滿」84場視為一種榮耀，希望可以保持健康，下賽季全勤出賽。希爾德還笑說，他很生氣因為交易的關係，讓他缺席了一場比賽。

有趣的是，溜馬本賽季打進了季中錦標賽的冠軍賽，當時希爾德還在陣中並且先發上場，因此實際上希爾德本季打了85場正式比賽，不過季中錦標賽冠軍賽戰績不列入例行賽，因此也不算在例行賽出賽場次中。

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