MLB》大谷翔平夯175KM強勁安打！ 3度對決日本前輩達比修都吃癟

大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平今日被達比修有壓制，球隊攻勢也不多，終場道奇以3：6敗給教士。

大谷翔平此役打第2棒指定打擊，和教士先發投手達比修有上演「日本武士內戰」，雙方3度對決大谷都吃癟，2度吞下三振、1次敲出三壘飛球出局。

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兩隊前3局沒得分，教士在4上靠著馬查多（Manny Machado）陽春砲先馳得點，不過道奇4下馬上還以顏色，佛里曼（Freddie Freeman）、史密斯（Will Smith）接連敲安追平比數，接著馬恩西（Max Muncy）送上2分砲，道奇灌進3分大局。

達比修有。（美聯社）

達比修有主投5局用92球退場，被打4支安打、包括挨1轟，失3分責失，投出2三振、2保送，防禦率漲至4.18；道奇投手派克斯頓（James Paxton）先發5局同樣掉3分，控球不穩狂丟8保送，兩人都無關勝敗。

教士6上反撲進帳2分，追成3：3平手，7上攻勢再起，普洛法（Jurickson Profar）在1出局滿壘時，掃出清壘二壘安打，關鍵一擊重創道奇，靠著普洛法的致勝長打，最終教士以3分差獲勝。

大谷8下從佩雷塔（Wandy Peralta）手中敲出中外野安打，擊球初速高達108.6英哩（約175公里）相當強勁，大谷翔平全場4打數敲1安，苦吞2次三振，賽後打擊率為0.338。

ドジャース 大谷翔平

第4打席：ヒット



AVG.338 OPS1.048



Shohei Ohtani Dodgers pic.twitter.com/UGSNvPTJak — 【MLB】放送地区 （@MLB_comment） April 15, 2024

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