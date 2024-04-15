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MLB》細思極恐！大谷感謝水原隔天就被偷129萬 日本球迷心都碎了

2024/04/15 11:12

水原一平、大谷翔平。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流巨星大谷翔平前翻譯水原一平，日前被爆出盜取大谷多達1600萬美元，真相水落石出後更證實大谷就是受害者。然而日媒還點出一個細思極恐的細節，讓不少日本球迷坦言心碎。

日媒《Full-Count》引用起訴書內容指出，水原一平在2021年美國時間11月15日，也就是日本時間11月16日，首次竊取大谷翔平的資金並轉帳給組頭，該筆金流達40010美元（約129.5萬新台幣）。而就在前一天日本時間15日，大谷正在日本舉行記者會。

時間回到2021年，當時效力天使的大谷翔平以二刀流身分，敲出全聯盟第3多的46轟，在投手丘上也拿下9勝，全票之姿當選美聯MVP。他在日本時間11月15日返國並舉辦記者會，在記者會上，大谷向水原道出感激，「我想對一平先生表示感謝，我們經常一起工作，他非常照顧我。」

而根據起訴書內容，水原一平在隔天首度從大谷的帳戶轉帳給組頭，金額為40010美元。自2021年12月到今年1月，水原一平每天平均下注25筆，每次下注最少10美元，最多則是16萬美元，共累積約1.9萬筆投注，水原簽賭共贏得1.42億美元，但卻輸了1.83億美元。

大谷在記者會上向水原至上謝意，想不到水原卻在隔天就出賣大谷，對此日本球迷紛紛表示，「騙人的吧...」、「這太令人心碎了...」、「釐清時間軸後，現實變得更加殘酷」、「竟然被如此信賴的人如此殘忍對待...」

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