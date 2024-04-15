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MLB》大谷翔平也拿不到！ 道奇主帥大秀限量Kobe鞋

2024/04/15 11:44

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在主場迎戰教士，最終以3：6輸球，不過比賽中總教練羅伯斯（Dave Roberts）穿上了未發售的道奇配色紀念Kobe球鞋，成為場邊焦點。

羅伯斯今天比賽穿上了道奇配色的Kobe 6代紀念款球鞋成為焦點，比賽中他也接受了記者採訪，聊一聊這雙新球鞋。羅伯斯表示，這雙鞋是湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的妻子凡妮莎（Vanessa Bryant）送給他的鞋，「這是Nike新的Kobe鞋，他設計的很棒，因為我們在洛杉磯，Nike贊助整個大聯盟（球衣），所以我們有新的Kobe鞋，它們甚至還沒有發售。」

這雙鞋其實是紀念布萊恩最後一場NBA比賽8週年所設計，而布萊恩本人正好又是道奇球迷，與球團有著很深的連結，當年甚至拍過影片招募大谷翔平，也因此凡妮莎選擇在紀念日之前，送給道奇球員們這雙全新的Kobe球鞋，道奇球團為此還拍了一支小短片，而陣中球星大谷翔平則因為代言關係，他並未獲得該鞋款。

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Los Angeles Dodgers（@dodgers）分享的貼文

不過這雙鞋是否會發售，似乎與羅伯斯的說法不同，根據凡妮莎在社群網站上的貼文，鞋款為「球員版」（PE，Player Edition），意味著這是專屬道奇的配色，品牌通常不會市售。

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